Украина вновь попыталась ударить по Белгороду – значит, Киеву готовиться к худшему

Украина сегодня в полдень вновь попыталась ударить по Белгороду, в городе была объявлена ракетная тревога, сработала система ПВО – местные жители сообщают минимум о шести взрывах.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о пострадавшем местном жителе.

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«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 4 воздушных цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть один пострадавший – у мужчины осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Бригадой скорой помощи он доставляется в больницу. Состояние тяжелое. Информация по разрушениям уточняется. Оперативные и аварийные службы работают на месте», – сообщил чиновник.

Отметим, что именно после террористического предновогоднего обстрела Белгорода кассетными боеприпасами ВСУ, повлекшего смерть детей, началась серия массированных ударов по Украине. Однако угрозы бить по Белгороду звучали из Киева и сегодня.

Социолог Денис Селезнев считает, что Украину в ближайшее время ждет продолжение российских ракетных налетов, террор приграничных населенных пунктов ВСУ не поможет:

«Подобные атаки продолжительностью в несколько недель теперь будут до конца войны. Никаких возможностей это прекратить у ВСУ нет. Не важно, будут они стрелять по Белгороду и Донецку или не будут. Вряд ли планы Генштаба как-то соотносятся с подобными акциями», – считает Селезнев.

Подобный прогноз и у генерал-лейтенанта СВР Леонида Решетникова:

«Судя по всему, будут теперь получать регулярно и не единичными или двух-трехразовыми ударами, как было в основном ранее, а массированными налетами, дающими впечатляющие результаты. Надеюсь, что такое изменение тактики приведет к заметной активизации наших сил на земле, на ЛБС. Прежде всего, к введению свежих сил в помощь или на замену частей, длительное время находящихся в боевых порядках на передовой. В комплексе со всевозрастающим поступлением на фронт новой техники, включая уникальные образцы артиллерии, это должно привести к серьезным, может быть, с далеко идущими последствиями изменениям ситуации на ЛБС в нашу пользу уже в январе-феврале этого года».

Вынужденный покинуть Киев тележурналист Максим Равреба предостерегает бывших земляков – нужно готовиться к худшему.

«30 декабря я предупреждал земляков, что после БДК и Белгорода ничего хорошего от НГ ждать не приходится и, как обычно, плохие новости я видел очень четко. Но вот в чем соль. До БДК было тихо. Кое-кто отменил концерты, подталкивая хунту к переговорам. Но, как мы хорошо помним по 2013 году, майдану не нужны переговоры. Майдан каждую пятницу придумывал цирковой номер, чтобы на выходных стадо бежало на Крещатик скакать. Вот и теперь, в ответ на деэскалацию, хунта ***нула по БДК и центру Белгорода, что не имело никакого военного смысла, зато спровоцировало жесть… Жесть будет ещё», – предупреждает Равреба.