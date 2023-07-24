Украина вновь поразила склад боеприпасов в российском Крыму

Анатолий Лапин.  
24.07.2023 08:24
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина


Украина вновь атаковала Крым беспилотными летательными аппаратами.

Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, один из них попал в склад боеприпасов в Джанкойском районе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина вновь атаковала Крым беспилотными летательными аппаратами. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, один...

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Всего за минувшую ночь, по словам Аксенова, уничтожены 11 вражеских беспилотников.

«В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе…

В целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой–Симферополь. Схемы объезда будут опубликованы на официальных информационных ресурсах Министерства транспорта Республики Крым», – сообщил Аксенов.

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