Украина вновь поразила склад боеприпасов в российском Крыму

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Украина вновь атаковала Крым беспилотными летательными аппаратами.

Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, один из них попал в склад боеприпасов в Джанкойском районе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Всего за минувшую ночь, по словам Аксенова, уничтожены 11 вражеских беспилотников.

«В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе… В целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой–Симферополь. Схемы объезда будут опубликованы на официальных информационных ресурсах Министерства транспорта Республики Крым», – сообщил Аксенов.