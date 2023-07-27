Украина вновь пропустила ракетный удар по портовой инфраструктуре

Олег Кравцов.  
27.07.2023 09:36
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Одесса, Россия, Украина


Российская армия в очередной раз нанесла удар по порту Одессы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Российская армия в очередной раз нанесла удар по порту Одессы. Об этом, передает корреспондент...

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«Ночью враг нанес ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесчины. Ракеты «Калибр» были выпущены из подлодки в акватории Черного моря на критически малой высоте, что затруднило их обнаружение. Попаданием в одно из админзданий порта убит гражданский сотрудник. Повреждено производственное оборудование одного из грузовых терминалов», – рассказал Братчук.

Эту информацию подтвердил и глава обладминистрации Олег Кипер.

Напомним, что после отказа продлевать зерновую сделку, позволявшую вывоз сельхозпродукции из украинских портов и атаки на Крымский мост, ВС РФ регулярно наносят результативные удары по одесским портам.

Как сообщил вчера в своем блоге министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, «только за последние 9 дней в результате атак РФ повреждено и частично уничтожено 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 гражданских суден».

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