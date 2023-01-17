Украина вновь ударила по России. У Собчак заявили про гибель пятерых срочников

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Противоречивые сведения поступают по поводу украинского обстрела сегодня ночью города Шебекино Белгородской области.

Губернатор Белогородской области Вячеслав Гладков в своем ТГ-канале утверждает, что пострадавших нет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В результате обстрела окраин города Шебекино пострадавших нет. Есть повреждения линий электропередачи. Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным известно, что разрушений и пострадавших нет. Если они будут, обязательно вам сообщу», – написал Гладков.

При этом ТГ-канал «Осторожно новости», связанный со скандальной тележурналисткой Ксенией Собак, утверждает, что в Шебекино при обстреле погибли 5 солдат-срочников.

«По нашим данным, во время вчерашнего обстрела со стороны Украины был нанесен удар по позициям российских военных. В результате произошло попадание в административное здание, погибло пять солдат срочной службы (всем около 20 лет). Также ранения получили еще двое военных, они с осколочными ранениями доставлены в больницу Белгорода», – пишет ресурс.

Политолог Сергей Карнаухов утверждает, что все данные по обстрелу Белгорода открыты. ПВО сбило 12 украинских дронов – камикадзе.

«Я бы оценивал эту информацию под призмой иной. Очевидно, что ВСУ тестируют свои дроны и отрабатывают тактику их применения. Цели, естественно, не Белгород. Главная их задача, это атака на крупные города России», – написал Карнаухов.

Сегодня с утра жители Белгорода публикуют в соцсетях снимки крупных осколков, найденных ими ни земле.

Белгородская область уже год обстреливается почти каждый день. Так, в минувшее воскресенье был обстрелян рынок в Шебекино. За минувший год ущерб сельскому хозяйству составил 600 млн рублей. Основной урон пришёлся на растениеводство. Еще на 78 миллионов оценили ущерб животноводов.