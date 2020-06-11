Украина вновь заявила об отказе подавать воду в Крым
Украина не ведет переговоры об условиях возобновления поставок воды в Крым.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил премьер Денис Шмыгаль, который отчитывался перед журналистами за 100 дней работы на посту главы Кабмина.
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«Возобновление поставок через Крымский канал не стоит на повестке дня. Это не является предметом какого-то торга», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Вы видите результат – вода в Крым не подается. Мы понимаем, что она и физически не может туда податься», – утверждает украинский чиновник.
Шмыгаль уточнил, что «Российская Федерация сегодня является оккупантом Крыма», а потому несет ответственность за обеспечение водой жителей полуострова.
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