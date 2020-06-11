Украина вновь заявила об отказе подавать воду в Крым

11.06.2020, Киев, Михаил Рябов

Украина не ведет переговоры об условиях возобновления поставок воды в Крым.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил премьер Денис Шмыгаль, который отчитывался перед журналистами за 100 дней работы на посту главы Кабмина.

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«Возобновление поставок через Крымский канал не стоит на повестке дня. Это не является предметом какого-то торга», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вы видите результат – вода в Крым не подается. Мы понимаем, что она и физически не может туда податься», – утверждает украинский чиновник.

Шмыгаль уточнил, что «Российская Федерация сегодня является оккупантом Крыма», а потому несет ответственность за обеспечение водой жителей полуострова.