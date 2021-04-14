Украина во власти «ХабалкоТВ»: Донести правду не удастся никому

14.04.2021, Киев, Петр Угрюмов

Новости Украины

Иногда следует бесполезно потратить время на просмотр украинских политических ток-шоу.

Конечно, наблюдение за тем, как здесь «отрабатывалась» тема обострения в Донбассе и в какие сезонные обострения выливалось ее обсуждение, — занятие не из легких. Тотальная ложь и манипуляции на украинских каналах — давно не новость. Зачем же лишний раз принуждать себя удостовериться в этом?

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Какое-то время назад многие тешили себя надеждой, что носители здравого смысла всё же способны что-то потихоньку менять в украинской информационной повестке. Но сейчас убеждаешься в том, что украинское информационное пространство — это такая зловонная субстанция, в которой никакое зерно правды не может прорасти. Оно сгниет там и увеличит общий объем пропагандонского перегноя.

Появление в публичном пространстве немногочисленных адекватных или договороспособных людей ничего не меняет в этой повестке. У них нет шансов быть услышанными и верно понятыми. Потому что ни их способность договариваться, ни проявления здравого смысла ровно ничего не значат, когда разговор ведется с рогатым скотом.

И для здравомыслящего участника таких проектов, четко позиционирующего себя, и для зрителя, всё правильно понимающего, — вред несомненен. Не может культуролог читать лекции в борделе. Нельзя определить социологические тенденции по общественным настроениям в психушке.

Телезвезда житомирского разлива Наташа Влащенко способна бесконечно долго пережевывать пропагандонскую жвачку на всех информационных полянах, подмятых ею. Без вреда для собственного здоровья и с ощутимой материальной пользой. Но человек, предрасположенный к норме, рискует потеряться в этой чужой игре, окунувшись в атмосферу безумия.

Что исполняет ахметовский канал «Украина 24» ботоксными устами Влащенко? «На российском телевидении начинается откровенная шизофрения. Что нужно против Украины использовать ядерное оружие. Я даже и про такое слышала». Это она беседует об актуальных проблемах с Олегом Ляшко.

Конечно же, программа «Хард с Влащенко» не заслуживает целого часа вашего времени. Даже если житомирская звезда нашла себе подходящего брата по разуму, с которым можно найти взаимопонимание, обсуждая ситуацию в Донбассе и возможные последствия…

Зрителю, подсевшему на Влащенко, можно предложить неплохой экономвариант, чтоб он побыстрее соскочил с этой дури.

Например, она говорит с гостем о том, что даже у выжившего из ума Леонида Кравчука зброя (оружие) под кроватью, наготове. Двуствольный Ляшко заявляет дословно: «Моя тоже начищена. И не один ствол».

Дальше он обещает, что, в случае «российской агрессии», будет там (в Донбассе) с десятком стволов и своих людей. В это верится с трудом. Но главного месседжа хватило бы для того, чтоб делиться со зрителями программы «Хард с Влащенко», экономя их время. Такие сервисы, как TikTok, как будто специально заточены для того, чтоб разместить «квинтэссенцию» этих «интеллектуальных» бесед с Ляшко: «Моя тоже начищена. И не один ствол».

«Эволюцией» Наташи Влащенко я особо не интересовался ни до, ни после ее перехода с медведчуковского канала ZIK на ахметовский «Украина 24». Но к ее программе «Народ против» недавно привлек внимание луганский блогер и бизнесмен Андрей Недовес, поучаствовав в эфире, где обсуждалась ситуация в Донбассе. При этом он отметил в ФБ, что всякий раз всё больше убеждается в бесполезности таких прямых включений.

Недовес написал в своем блоге:

«Плюсов в этом действе вижу только два: поддержать тех немногих адекватных, которых еще пускают в студии центральных каналов бывшей Украины; спровоцировать и потом понаблюдать эпилептические припадки рогатых трупоедов.

Сколько в той жизни радостей осталось? Могу я изредка себя побаловать?

Так и получилось.

Правда, недолго музыка играла. Что-то пошло не так, и редактор бросился грудью между мной и оскверненным сознанием гостей студии — ваш покорный был мгновенно удален из патриотически-стерильного украинского пространства. Видит Бог, я предупреждал, что с большой долей вероятности я — «не формат» для сегодняшней украинской повестки».

Все эти шумные обсуждения у Влащенко происходят по законам одного универсального «ХабалкоТВ», где донести свою правду не удается никому. Здравомыслящий участник полагает, что ему предоставлен микрофон, куда можно четко высказать свою мысль. Но на самом деле ему предоставлено право высказать эту мысль в динамик, из которого раздается рёв рогатого скота.

И дело тут не только в шумовых особенностях подобных проектов. Человеку, участвующему в чужой игре, не удается сохранить собственные логические построения. Все его сооружения рушатся, а топот стада прочерчивает дальнейшие логические маршруты.

В студии у Влащенко обсуждают события, происходившие в Крыму и в Донбассе весной 2014 года. Самые упоротые сожалеют о том, что у режима Турчинова не хватило духу ввести военное положение. «Ну так ввели б», — говорит Влащенко.

Остановимся на этом моменте подробней. Нет сомнений в том, что это влажные мечты житомирской хабалки: чтоб силовым путем были зачищены здание Совмина в Симферополе после 27 февраля 2014 года, здания СБУ в Луганске и ОГА в Донецке после 6 апреля 2014 года…

Эти вопросы Влащенко периодически подбрасывает участникам своих программ. И нелепо получается, когда, например, Михаил Добкин в беседе с ней перенимает чужие установки и начинает обвинять Турчинова в сдаче Крыма. Низколобый дурачок даже не заметил, как Влащенко переключила его на свою рогатую логику. Ему невдомек, что адекватник должен предъявлять антиконституционному режиму не тот факт, что самозваный главнокомандующий побоялся развязать войну в Крыму, а тот факт, что Турчинов принял антиконституционное решение о проведении АТО в Харькове и Донбассе.

В упомянутой передаче «Народ против» Евгений Мураев с его вполне трезвыми рассуждениями постепенно вовлекался в чужую игру и вынужден был принимать ее правила. При этом у Мураева сбивались логические настройки, которые обеспечивали его преимущество над упоротыми.

Вот несколько примеров. Мураев напомнил о событиях на улице Рымарской 14 марта 2014 года, когда боевики Билецкого убили двоих антимайдановцев. «Знаменитый бой на Рымарской!» — торжественно произносит Наташа Влащенко.

Здесь бы Мураеву придерживаться своей линии и логики: объяснить ведущей, что когда вооруженные боевики расстреливают безоружных людей — это не бой. Что-то похожее на бой было уже после убийства Артема Жудова и Алексея Шарова, когда возмущенные антимайдановцы осаждали офис нациков, в результате чего те сдались милиции.

Нацик Михальчишин орет: «На Рымарской стреляли российские военные преступники в наших!». Ведущая Влащенко поддакивает: «Моторола там действительно был, я видела фото».

Рассудительный харьковчанин Мураев не знает, что ответить львовским и житомирским жлобам? Да, Моторола был на Рымарской, увидел, что мирный антимайданный протест невозможен и обречен: безоружных людей убивают, а убийц отпускают. Всё это Моторола рассказывал в интервью. Но Мураев уже выстраивает свою логику в рамках тех «правил сообщества», которые вынужден был принять как участник политического ток-шоу рогатого скота.

С одной стороны, он говорит: «Все боялись, что Харьков выйдет на защиту своих граждан, а он не вышел». Что-то искреннее пробивается в этих словах. Нацики убили безоружных людей, а широких народных волнений не последовало.

С другой стороны, следом Мураев заявляет, что решимость Кернеса не позволила неким вооруженным бандитам захватить Харьков. Говорится это в контексте общего обсуждения: почему в Донецке и Луганске получился один сценарий, а в Харькове другой, с провалом ХНР. И здесь Мураев явно пытается подстелить себе соломки в дискуссии с упоротыми Донием и Бутусовым, с военными преступниками Лапиным и Михальчишиным.

При чем здесь мифические «вооруженные бандиты», если при зачистке ХОГА винницким «Ягуаром» у задержанных антимайдановцев не было изъято никакого оружия? Хочешь выглядеть здравым рядом с нездоровым пропагандоном Бутусовым — не стесняйся быть здравым во всём.

Вот, например, оценивая крымские и донбасские события, Лапин ссылается на устав вооруженных сил, предписывающий открывать огонь на поражение в случае нападения на военные объекты. Почему Мураев упускает возможность ответить на это? У него, как правило, железная логика. Что мешает Мураеву довести тезис Лапина до логического завершения?

Ведь, когда майдауны громили оружейные склады во Львове, тот же устав позволял внутренним войскам открывать огонь на поражение. И когда губернатора Волыни «мирные митингующие» посадили на цепь, у местных правоохранителей было немало полномочий, но они воспользовались только одним: дружно наложить в штаны. А если бы вы в те дни действовал упомянутый устав, — возможно, львовском нацику Михальчишину и луцкому нацику Лапину не пришлось бы совершать свои военные преступления в Донбассе.

От Мураева порой ждешь этой железной логики. Потому что иногда он следует ей. И тогда он способен сказать свидомым оппонентам: «Все ваши приказы на тот момент были преступными, так же как и законы, которые вы принимали».

Но Мураев уже вписан в логические схемы этих рогатых ток-шоу. А вписать туда луганчанина Недовеса пропагандонским хабалкам не удается. И он напоминает о том, как 2 июня 2014 года украинский СУ-25 дал залп из 20 неуправляемых ракет по центральному скверу Луганска, в результате чего погибли восемь мирных жителей.

Влащенко перебивает: «Вы говорили про это неоднократно». Недовес продолжает: «Я хочу чтоб думающие люди в этой студии дали мне ответ: а где Римский статут? А где Гаага? Где конвенция ООН о запрете применения армии по своему народу?» Нацики в студии комментируют: «Понятно».

Влащенко вдруг вспоминает свой темник: «Как проводить реинтеграцию?» А ответ уже дан — в вопросах Недовеса. Разговоры о реинтеграции можно начинать после трибунала над военными преступниками (такими как Лапин и Михальчишин), после суда над пропагандоном Бутусовым…

Примечательно, что эта программа с Влащенко вышла накануне гибели четырехлетнего ребенка в Донбассе. Но неделю спустя, в очередной передаче «Народ против», у Наташи Влащенко в списке «актуальных тем» уже не было никаких донбасских событий. Хотя, казалось, бы проблема обострилась… О четырехлетнем Владике в передаче Влащенко никто и не вспомнил. Может, оно и к лучшему. Достаточно посмотреть на рожи участников, чтоб догадаться, до чего они договорились бы…

В украинском информационном пространстве нет спроса на правду Недовеса. Не в коня корм. А Наташа Влащенко продолжает «хардить» отставного СБУшника Смешко, заднеприводного ахметовца Ляшко и сбитого лже-патриарха Филарета.