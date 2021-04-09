Украина во всей красе: Одиозный убийца-неонацист выходит на свободу

09.04.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Неонациста Сергея Стерненко освободили из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Маси Найем, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Решение об изменении меры пресечения принял Апелляционный суд Одессы в пятницу, 9 апреля. Ранее Стерненко осудили на семь лет за разбой и похищение человека, что вызвало протесты праворадикалов. Во время одной из таких акций был разгромлен офис президента Украины.

«В отношении Стерненко украинская власть придерживается того же принципа, что и советская власть в отношении разного рода уголовников, которых она считала социально близкими, то есть тоже пролетариями, которые просто оступились, но они – свои. Так же и Стерненко – социально близкий нынешней власти, поэтому его и отпустили», – прокомментировал корреспонденту «ПолитНавигатора» ситуацию директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

В свою очередь юрист Татьяна Монтян считает, что Стерненко все же могут осудить, и то, что его отпустили под домашний арест, еще ничего не значит.

«По тому эпизоду, который Стерненко вменяли, истек срок давности, поэтому то, что его «отпустили под домашний арест, еще не значит, что он избежит наказания. В отношении его есть и другие дела с серьезными обвинениями, поэтому для Стерненко еще ничего не закончено», – заявила Монтян «ПолитНавигатору».