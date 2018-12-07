Украина: военное положение “фейковое”, а “кошмарят” людей реально

07.12.2018, Киев, Галина Шершнева

Резервистов насильно отправляют на военные сборы даже в Киеве, где нет военного положения.

Об этом в эфире украинского телеканала «1+1» рассказала телеведущая Наталья Мосейчук, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Сегодня к нашему сотруднику в дом вломились полицейские и под белы рученьки повели на сборный пункт. Компьютерщика нашего. Хотя говорилось, что на переподготовку будут приглашаться только люди, которые уже имеют опыт в АТО», – сказала Мосейчук.

По словам редактора издания «Левый берег» Сони Кошкиной, в областях, где военное положение введено власть «кошмарит» население.

«Я разговаривала с несколькими губернаторами и руководителями областей, где сейчас военное положение. По факту ничего не поменялось, хотя кошмарить людей продолжают. Очень многих мужчин призывного возраста забирают на военные сборы. Все это перед Новым годом. Понятно, что это делается для галочки, чтобы оправдать введение военного положения», – сказала Кошкина.

Отметим, что обе журналистки в свое время активно поддержали Майдан и поныне продолжают говорить в своих эфирах о “российской агрессии” и оправдывать “АТО”.