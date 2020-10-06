06.10.2020, Киев, Игорь Петров
 
ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Украина войдет в ЕС «после Турции», то есть – никогда


Украина не может стать членом ЕС в обозримом будущем, что зафиксировано в соглашении об Ассоциации с ЕС.

Об этом в эфире канала NEWSONE заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Один из высокопоставленных бывших чиновников Еврокомиссии как-то сказал, что Украина станет челном ЕС сразу после Турции, а Турция не станет никогда. Это все перспективы – Украина никогда не будет членом ЕС в ближайшие 50-70 лет.

Соглашение об Ассоциации как раз и конструирует тот факт, что Украина не будет членом ЕС. Там нет ни слова об этом. А то, что Нидерланды продавили и что идет как приложение к этому соглашению – что Украина не только не станет членом ЕС, но и не может претендовать на фонды ЕС, как, например, член ЕС Польша, и не может претендовать на систему коллективной безопасности», – сказал эксперт.

ЕС не дает Украине даже те деньги, которые были обещаны в рамках макрофинансовой помощи.


«Сегодня будет президент встречаться с европейскими руководителями. Первый вопрос, который бы я (на его месте) задал – где 600 млн евро? Это первый транш кредитного соглашения. Было договорено, что первый транш из 1 млрд 200 млн евро после подписания соответствующего закона автоматически поступает Украине, без всяких дополнительных условий», – напомнил эксперт.

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