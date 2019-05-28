Украина войны и Яроша теряет поддержку ЕС

28.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Если новый президент Украины Владимир Зеленский не продемонстрирует готовность и стремление установить мир на Донбассе, страна потеряет поддержку в Европе.

Об этом в эфире телеканала 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-глава информационного департамента МИД Украины, эксперт-международник Олег Волошин.

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Он подчеркнул, что Европа устала от Украины и постоянной войны на Донбассе.

«Что такое поддержка Украины? Украина разная. Например, того же Зеленского… он говорил «я за мир». По логике, поддержка такой Украины точно не уменьшится. Если Украина Яроша, который грозит Зеленскому непонятно чем, то у Украины Яроша, естественно, поддержка уменьшится. Украина, которая готова бесконечно воевать с Россией, которая готова притеснять языки национальных меньшинств и так далее, поддержка такой Украины уменьшится.

Потому что у политических сил, которые готовы в Европе к компромиссам с Россией, внутри Европейской народной партии, Социал-демократической партии, Партии Зеленых все довольно непросто и сводится к одному – Европа устала от бесконечной войны. Поддерживать здесь войну никто не будет. Если новая власть ничего не сделает для прекращения конфликта, она не получит поддержки в Европе», – заявил Волошин.