05.06.2018, Москва, Владимир Гладков

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Украина «ворует» выдающихся русских деятелей для создания фальшивой истории

Украинские пропагандисты пытаются создать альтернативную историю, записывая в украинцы русских ученых, как это произошло с Сергеем Королевым и Игорем Сикорским.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал публицист Егор Холмогоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, никаких украинцев не существует, а так называется часть русских, которых искусственно в украинцы записала советская власть или которые сами себя начали в этом качестве убеждать.

“А Сергей Павлович родился в Житомире, и из того, что это сейчас территория Украины, никак не следует, что это был украинский город в 1906-1907 году, когда Королев родился. Тогда это был русский город, один из классических городов русской провинции. Основное население там было – русские. Его отца звали Павел Яковлевич Королев, а его мать звали Мария Николаевна Москаленко. Конечно, фамилия звучит по-украински, но Москаленко – это потомок москаля. Понятно, что Сергей Павлович не был украинцем ни в какой форме этого значения», – заявил эксперт.

Он также отметил, что подобная ситуация произошла с известным русским, а затем американским авиаконструктором Игорем Сикорским.

«Ладно, Королев жил в СССР. А был знаменитый русский авиаконструктор Сикорский, которого тоже теперь в украинских энциклопедиях пишут украинским и американским авиаконструктором, при том что его отец вообще был одним из ведущих членов киевского Клуба русских националистов, одна из главных функций которого была борьба с украинским сепаратизмом. Соответственно, Сикорский тоже всего этого регионального сепаратизма в России не переваривал в принципе. Это был стопроцентный монархист, русский националист и православный», – подчеркнул Холмогоров.