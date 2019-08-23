Украина вошла в группу «Позор нации»

23.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Результатом деятельности шести украинских президентов, каждый последующий из которых давал всё менее громкие обещания, стало падение экономики страны до мусорного уровня.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хотел бы напомнить, с чего всё начиналось, и какие обещания мы слышали от наших политиков и президентов и к чему мы пришли. Первый президент Украины Леонид Кравчук сказал, что сделает Украину второй Францией через 5 лет. Кучма ничего особо не обещал, попросил только: «Скажите, что построить, и я вам это построю».

Потом в 2004 году Виктор Ющенко сказал: «Я сделаю Украину второй Польшей через 10 лет». Уже не Франция через 5 лет, а Польша через 10 лет, но тоже хорошо. Виктор Янукович сказал: «Будем иметь улучшения уже сегодня». Он только не уточнил, для кого. Пётр Порошенко решил не повторяться и сказал, что будем жить по-новому, но опять не уточнил, в какую сторону», – напомнил эксперт.

Он подчеркнул, что, судя по обещаниям нового президента, сегодня эталоном развития для украинцев стало наличие дорог и отсутствие дураков.

«Владимир Зеленский пообещал, что сделает Украину страной своей мечты, и в ближайшие 5 лет она будет расти. Новая страна для Зеленского – это страна, в которой есть дороги, но нет дураков, врачи и учителя получают реальную зарплату, а коррупционеры – реальные сроки.

По поводу исполнения обещаний Зеленского говорить пока рано, посмотрим. Но по факту второй Францией Украина в 1996 году не стала. Второй Польшей в 2014 году Украина также не стала, а чтобы догнать Польшу, с ростом ВВП Украины в 5%, то надо порядка 50 лет.

Украине понадобится 27 лет для того, чтобы догнать Россию. Для того, чтобы догнать Белоруссию, понадобится 17 лет. Это при том, что российская и белорусская экономика останутся на этом уровне», – отметил эксперт.

Также экономист «обрадовал» украинцев, сообщив, что стремительно беднеющая Украина добилась звания «позор нации».

«МВФ показывает, что в 2018 году Украина стала беднейшей страной Европы. Если смотреть на рейтинги международных агентств, то Украина – это страна с угнетённой экономикой, входит в группу «позор нации» по коррупционным рейтингам. По экономическим рейтингам Украина находится на мусорном уровне, и ни разу за всю историю независимости из него не выходила», – резюмировал Скаршевский.