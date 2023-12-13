«Украина вошла в воронку катастроф. Взятие террикона – не повестка президента» – Арестович

Анатолий Лапин.  
13.12.2023 11:41
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


Тот факт, что на повестке президента Украины, находящегося с визитом в США, было локальное боестолкновение, говорит о том, что дела у страны крайне плохи.

Об этом в эфире интернет-блока «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины, офицер ВСУ Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Тот факт, что на повестке президента Украины, находящегося с визитом в США, было локальное...

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«Самым ключевым для меня было сегодня, когда президент опубликовал, что мы продвинулись вперед, взяли террикон возле Горловки и захватили нескольких солдат в плен. Это уровень президента? Это уровень президента, находящегося в Соединенных Штатах? Это уровень президента в стране, которая вошла в воронку катастроф?», – недоумевает экс-советник.

«Это признак крайнего благополучия, если президент должен говорить о взятии террикона? Это значит, все так плохо, что взятие в плен нескольких россиян является уже повесткой, по которой должен высказываться президент, чтобы хоть какой-то лучик надежды дать, хоть какой-то оптимизм на фоне всего происходящего. Это крайне неблагополучный признак, и он это знает», – заявил Арестович.

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