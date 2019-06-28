Украина восстановила боевой самолёт, который Россия зачем-то отдала из Крыма

28.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина восстановила учебно-боевой самолет МиГ-29УБ, который был передан Россией из Крыма в 2014-м году. Об этом сообщает украинское информагентство Армия Inform, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

Самолет пополнил состав бригады тактической авиации, дислоцированной под Киевом.

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На восстановленном МиГе будут тренироваться студенты летного факультета Харьковского национального университета Воздушных сил.

Плачевное состояние истребителя до ремонта на Украине оправдывают тем, что его, якобы, «повредила» Россия еще до передачи из Крыма.

«Ремонт авиационной техники – процесс длительный. Львовский государственный авиаремонтный завод восстанавливал истребитель более года. Главное, что восстановлены ресурсные показатели техники. Убежден, что теперь самолет прослужит не менее десяти лет», – заявил начальник отдела эксплуатации самолетов, вертолетов и двигателей, заместитель главного инженера авиации Командования ВС полковник Борис Бондарчук.