Украина вовсю прибедняется даже перед Россией

Елена Острякова.  
10.04.2024 18:26
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Суммы, необходимые для налаживания украинской энергетики в 230 млн долларов, которые озвучивает министр энергетики Украины Герман Галущенко, непропорциональны тем повреждениям, которые якобы нанесены российскими обстрелами.

Об этом в интервью ютуб-каналу «ГеоэнергетикаИнфо» заявил эксперт по энергетике Александр Фролов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Суммы, необходимые для налаживания украинской энергетики в 230 млн долларов, которые озвучивает министр энергетики...

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«А так как война – путь обмана, то у меня вызвало удивление, что и «ДТЭК», и представители украинских властей так охотно рассказывают, что «ну все, наша энергосистема уже валяется, осталось на нее дунуть, она упадет, ее практически не существует»», – отметил он.

«Это вы зачем? Вы действительно жалуетесь, или вы хотите создать впечатление, что «у нас ничего нет, ничего не работает, не надо больше бомбить». Мне почему-то кажется, что второе», – сказал Фролов.

Он допустил, что Украина прибедняется, в том числе, чтобы добиться дополнительной финансовой помощи от Запада.

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