Украина воюет с четырьмя странами – экс-депутат Рады

Украина сегодня воюет не только с Россией, а с несколькими странами мира.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший депутат Верховной рады, боевик Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лапин посчитал противниками Украины все страны, которые помогают России и призвал вводить против них санкции Запада.

«Украина сегодня противостоит четырем странам мира. Не одной России, нет. Россия, Белоруссия, те страны, которые помогают обходить санкции, Китай, который сейчас что-то рассказывает, что они дроны не будут продавать. Ну, для меня это выглядит достаточно смешно, учитывая, что из Казахстана советское оружие едет в Россию, а в Казахстан в качестве заменителя едет китайское вооружение. Вы посмотрите, на те технологии, которые Россия использует при производстве беспилотников собственных, этих «Ланцетов». Чешские моторы там и так далее. То есть, санкции в этом контексте не работают. А казахов вербуют, обещая им по пять тысяч долларов зарплаты – это они с чего берут деньги? Не из той ли нефти, которую переливают из танкера в танкер где-то там, в Индийском океане и потом индусы эту нефть продают как какую-то не российскую? Ну мы, что, слепые? Мы не понимаем, что деньги оставляют банковский след, и в результате санкционной политики все эти компании, которые работают с Россией, должны бы просто-напросто попасть под санкции. Так чего же они не попадают?», – возмущается Лапин.