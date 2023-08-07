Украина возбудила уголовное дело против Героя России Дамира Юсупова

Любовь Смирнова .  
07.08.2023 19:21
  (Мск) , Киев
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Авиация, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, Украина


Украинская прокуратура Автономной Республики Крым решила повысить свою значимость и персонально объявить преступником пилота компании «Уральские авиалинии» Дамира Юсупова. В августе 2019 года командир Airbus A321 Юсупов посадил неисправный самолет в кукурузном поле возле аэродрома Жуковский, за что получил Героя России из рук президента РФ.

Однако на Украине героя хотят на 9 лет упечь за решетку, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская прокуратура Автономной Республики Крым решила повысить свою значимость и персонально объявить преступником пилота...

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Прокуратура “АРК” заочно и регулярно привлекает к ответственности крымских политиков, депутатов, предпринимателей, чтобы оправдать свое существование, государственные зарплаты и звания. С недавних пор украинские прокуроры переключили внимание на авиакомпании, руководство которых должно ответить за «незаконные перевозки граждан через государственную границу».

Видимо, не получив должной реакции, прокуроры перешли к пилотам, и первым выдвинули подозрение Дамиру Юсупову, который стал известен после экстремальной посадки самолета с пассажирами, следовавшим по маршруту «Жуковский – Симферополь». Этот факт натолкнул прокуроров посчитать, что экипаж во главе с Дамировым совершил более 100 рейсов в Крым на протяжении 2018-22 годов.

«Полеты совершались после закрытия Украиной всех воздушных пунктов пропуска через украинскую границу, а также вопреки нормам международного права и национального законодательства Украины», – объясняют в украинской прокуратуре свои претензии к герою России.

Аварийная посадка в Жуковском вошла в историю как «Чудо на кукурузе», и стала сюжетом художественного фильма «На солнце вдоль рядов кукурузы». Пассажиры лайнера считают 15 августа своим вторым днем рождения.

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