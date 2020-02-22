Украина возможна только как Анти-Россия – львовское ТВ

22.02.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Украина может состояться только как антироссийский проект в вечной войне, пока существует Россия.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта война навсегда. Потому что пока на карте мира есть эта чёрная дыра, Мордор под названием Россия, до тех пор мы всегда будем воевать за свою Украину как антироссийский государственный проект.

Я сто раз буду повторять и подчёркивать: мы всегда можем быть сине-жёлтыми и независимыми, но если мы будем пророссийскими, то нас нет. Поэтому Украина может состояться только как антироссийский проект. И это должны понять люди, которые «устали», которым подавай мир под кремлёвским, путинским соусом. Таким людям я хочу сказать: идите к чёрту!» – заявил Дроздов.

«Эта война не за Донбасс, не обижайтесь. Это вообще не война за территории и за Крым – там вообще молчу, потому что я скептик. Это война за выход из России, выход из российского проекта», – добавил телеведущий.