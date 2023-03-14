Украина возмущена визитом беглой либералки Альбац

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Беглая российская либералка Евгения Альбац посещает Украину.

Об этом с возмущением сообщает ютуб-канал «Говорит великий Львов», называя Альбац «российской пропагандисткой», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Она неоднократно выступала в защиту оккупантов. На одном из видео Альбац сетует на плохую экипировку российских военных, которые убивают украинцев. Сейчас Альбац гуляет улицами украинских городов, которые солдаты ее любимой армии пришли освобождать от несуществующих нацистов. Женщина беспрепятственно ездит по Украине и уже посетила несколько городов. Альбац была в Киеве, когда хоронили легендарного воина Да Винчи. Кроме того, она посетила Винницу, Хмельницкий и недавно прибыла в Одессу. Про это женщина не стыдясь пишет на своей фейсбук-странице. Одессу Альбац называет «любимой» и размышляет про жизнь в городе во время войны. Кто и зачем пропустил Альбац, пока неизвестно», – захлебываются гневом львовские журналисты.

Они ставят в вину пожилой либералке какое-то старое фото, на котором она в группе вместе с руководителем RT Маргаритой Симоньян, и интервью Мариной Овсянниковой, бывшим редактором Первого канала, устроившей в прошлом году демарш во время выпуска новостей и отметившейся впоследствии чередой русофобских высказываний.

Тревогу, как выясняется, подняла журналистка Зоя Казанжи. Она утверждает, что Альбац проникла на Украину по российскому, а не по израильскому паспорту. Бдительные украинцы уже обратились с жалобами в погранслужбу и СБУ.

Нужно отметить, что Альбац недавно удивила и общественность России. Ранее однозначно поддерживавшая Украину и Навального журналистка вдруг недавно в одном из эфиров невнятно признала, что не хочет поражения России.

«У западных военных экспертов нет такого представления, что российскую армию сейчас разгромят. К сожалению или к счастью… Я остаюсь лояльной своему флагу… Я не могу желать…», – сказала Альбац.

«От кого я не ожидала почти произнесённой фразы, так это от Альбац. Значит, она гораздо мудрее и хитрее, чем мне всегда казалось. Ну и понимает объективно, что все наши белоленточники нужны там на Западе, когда здесь страшный Путин, с которым бороться надо. А ежели Путина заборят, то за что им продолжать деньги платить», – написала в своем ТГ-канале политолог Мария Сергеева.