Украина возвращается к паразитарной финансовой пирамиде – аналитик

13.09.2021 17:59 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Повышение учетной ставки НБУ до 8,5% объясняется импортом инфляции из ЕС и США и приведет к росту ставок ОВГЗ, что выгодно иностранным спекулянтам.

Об этом в беседе на канале «Капитал» заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Якобы это борьба с инфляцией. То есть монетарными методами Национальный банк борется с инфляцией, которая имеет немонетарную природу в принципе. Природа нынешний инфляции – это ее импорт из Соединенных Штатах и отчасти из Европы. Европейский центробанк осуществляет немыслимую эмиссию, цены на мировых рынках растут, и мы таким образом импортируем к себе эту инфляцию, получаем более дорогие товары по импорту.

И пытаемся бороться с этим зажиманием кредитования чего-либо. У нас что, бум кредитования, у нас дикий рост кредитов в реальный сектор и из-за этого мы зажимаем чтобы перегретый рынок успокоить? Ну это же бред, ну нету такого и близко», – сказал Саливон.

«Это на самом деле шокирующие, страшные цифры, но у нас чистых активов банков всего лишь 25 процентов – это кредиты реальному сектору экономики, и 38 процентов – это ОВГЗ и депозитные сертификаты НБУ. А если еще то, что просто на счетах, добавить, будет уже почти половина от всех активов. Это абсурд, это не банковская, это «паразитарная» банковская система. Она не должна так действовать, она должна обслуживать кредитами реальный сектор, но этого самого кредита в два раза меньше, и его не будет больше», – добавил эксперт.

«Теперь повысилась учетная ставка – безусловно, повысятся ставки по облигациям, по ОВГЗ. Банку выгодно вкладываться в ОВГЗ, рисков нет, все прекрасно», – отметил Саливон.

По его словам, иностранцы в последнее время вывели несколько миллиардов с Украины.

«Именно для них, видимо, сейчас будет опять стимул. Они хотят уже больше, уже недостаточно 11,5%, уже хотят 12,5% годовых при стабильной и даже укрепляющейся гривне. Мы же видим, что она сначала года изрядно укрепилась. То есть человек, который в начале года завел деньги при ставке 9%, после чего гривна укрепилась, имеет в валюте процентов 14 годовых. Жирно!

А теперь если с курсом будет продолжаться та же самая история, ставки ОВГЗ будут 12%, наверное, будет доходность процентов 17.

Мы возвращаемся к той «пирамиде» которая была до ковида. Когда больше 4,5 миллиарда спекулятивного капитала к нам зашло. Если бы не ковид, бог его знает, как бы все было. Из-за ковиад МВФ допустил какие-то послабления, он разрешил Национальному банку не финансировать местные банки, из-за этого упали ОВГЗ. Но опять таки – банки не поддерживали финансово экономику, они запускали ОВГЗ и сами зарабатывали вообще ни на чем», – резюмировал Саливон.