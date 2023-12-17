«Украина возвращается в каменный век» – киевский эксперт

Вадим Москаленко.  
17.12.2023 22:04
  (Мск) , Киев
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Дзен, Украина, Экономика коллапса


Построенные еще в советские времена, а то и раньше мосты на Западной Украине валятся один за другим даже без ударов ВКС России.

Об этом в интервью киевскому политологу Юрию Романенко рассказал глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Построенные еще в советские времена, а то и раньше мосты на Западной Украине валятся...

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«Мы так живём: там где-то упало, там где-то упало. Месяц или два назад на западной Украине мост упал, или на Волыни. Ещё где-то опять мост упал.

Так что, получается, у нас и мостов не будет? По понтонам будем ездить? Это же абсурд.

Боюсь, с такой ситуацией и такой инфраструктурой даже те, кто ещё не уехал, по окончанию войны просто уедут. Потому что, если вокруг цивилизация, никто не будет находиться на Украине. Надо объяснить нашим власть придержащим, что люди сбегут, и просто некому будет платить налоги» – сказал Попенко.

«Вернёмся к первобытно-общинному строю, всё к этому идёт. Если в ближайшие пять-десять лет не начнут вкладывать, останутся какие-то островки [цивилизации]» – добавил эксперт.

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