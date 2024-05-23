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Два случайных прохожих в Симферопольском районе погибли в результате ракетной атаки Украины на Крым, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Мониторинговые каналы сообщили о запуске более 15 ракет.

Впервые отражение вражеского удара могли наблюдать жители Южного берега полуострова – украинские источники уже смакуют видео, снятое очередным несознательным гражданином с набережной Алушты. На ролике зафиксированы вспышки по направлению в сторону Судака.

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Бандеровская пропаганда, а также либералы (каналы Ксении Собчак и Ильи Варламова) под видом поражения цели в Алуште тиражируют старый ролик из Севастополя, когда НАТОвской ракетой был поражен бывший штаб ВМС Украины.

Старый ролик, пусть даже фейковый, все равно выполняет задачу бандеровцев и либералов по срыву курортного сезона (раньше туристический ЮБК считался безопасным и не подвергался обстрелам) и нанесению экономического ущерба России.

Как и прежде, координацию удара по территории РФ осуществлял курсирующий над акваторией Черного моря беспилотник США.