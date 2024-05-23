Украина впервые атаковала Южный берег Крыма. Есть погибшие под Симферополем

Виктор Орлов.  
23.05.2024 23:38
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 587
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Крым, Происшествия


Два случайных прохожих в Симферопольском районе погибли в результате ракетной атаки Украины на Крым, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Мониторинговые каналы сообщили о запуске более 15 ракет.

Впервые отражение вражеского удара могли наблюдать жители Южного берега полуострова – украинские источники уже смакуют видео, снятое очередным несознательным гражданином с набережной Алушты. На ролике зафиксированы вспышки по направлению в сторону Судака.

Два случайных прохожих в Симферопольском районе погибли в результате ракетной атаки Украины на Крым,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Бандеровская пропаганда, а также либералы (каналы Ксении Собчак и Ильи Варламова) под видом поражения цели в Алуште тиражируют старый ролик из Севастополя, когда НАТОвской ракетой был поражен бывший штаб ВМС Украины.

Старый ролик, пусть даже фейковый, все равно выполняет задачу бандеровцев и либералов по срыву курортного сезона (раньше туристический ЮБК считался безопасным и не подвергался обстрелам) и нанесению экономического ущерба России.

Как и прежде, координацию удара по территории РФ осуществлял курсирующий над акваторией Черного моря беспилотник США.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть