Украина впервые нанесла удар по Татарстану

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Украинские беспилотники в очередной раз атаковали глубокий российский тыл. В этот раз взрывы прозвучали на территории предприятий в Татарстане, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Впервые с начала СВО дроны атаковали Татарстан — два БПЛА прилетели в заводы в Елабуге и Нижнекамске. Со слов местных, в районе шести утра взрывы также были на территории особой экономической зоны «Алабуга», которая находится под городом. Досталось заводу и общежитию. Предварительно, есть пострадавшие», – сообщает специализирующийся на происшествиях тг-канал Mash.

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Глава Татарстана Рустам Минниханов подтвердил удар.

«Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь», – заявил глава региона.

На роликах, которые, несмотря на запреты продолжают выкладывать в сеть можно увидеть, как достаточно крупных размеров дрон врезается в общежитие на территории предприятия. По внешнему виду – это украинский БПЛА UJ-22 Airborne, способный нести до 20 кг взрывчатки. Украинские СМИ утверждают, что одним из объектов атаки стало предприятие НПЗ «Елаз-Нефтепродукт» в Елабуге. Кроме того, есть неподтвержденная информация, что был атакован завод по производству беспилотников.