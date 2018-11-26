Украина впервые получила удар от российских ВКС

26.11.2018, Киев, Михаил Рябов

Россия предприняла жесткие действия в отношении катеров ВМС Украины после того, как они отказались выполнять требования и покидать российские территориальные воды, ссылаясь на право свободного прохода через Керченский пролив.

Об этом на экстренном заявлении Верховной Рады заявил начальник генштаба Украины Виктор Муженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он утверждает, что катера ВМСУ получили удары ракет, выпущенных российской авиацией.

«В 4:55 корабли вошли в 12-мильную зону возле Керченского пролива. В 6:55 пограничники ФСБ РФ и боевые корабли ЧФ начали небезопасное маневрирование, препятствуя движению украинских кораблей к Керченскому проливу. В 6:27 пограничным катером ФСБ в ультимативной форме было оглашено требование покинуть 12-мильную зону.

Корабли наши продолжали выполнение планового задания, потому что прохождение кораблей через Керченский пролив проводится в режиме свободного мореплавания. В 6:55 в ходе небезопасного маневрирования наш буксир был поврежден, потерял ход», – рассказал Муженко.

Затем, по его словам, диспетчеры порта Керчь сообщили украинцам о нарушении границы РФ. Тем не менее, в 8:30 украинцам предложили встать на стоянку для ожидания очереди для прохода под аркой Керченского моста.

В 14:00 украинцам сообщили, что вход в пролив закрыт для военных кораблей. Однако, заметил Муженко, под мостом продолжали передвигаться российские боевые единицы.

Вскоре Киев потерял связь со своими кораблями – Муженко утверждает, что Россия задействовала устройство радиоэлектронной борьбы, которая также подавляла автоматизированную систему идентификации судов.

Когда катера ВМСУ решили возвращаться в Одессу, их окружили 10 российских боевых единиц – 4 корабля ЧФ РФ и шесть катеров ФСБ, утверждает Муженко.

«В 13-14 милях от побережья Крыма они были атакованы российскими кораблями с открытием огня на поражение. Трое наших военнослужащих были ранены и три получили травмы», – сказал он, добавив, что о происходящем дальше Украина знала только из «радиоперехватов».

«Сегодня была получена информация про то, что в ходе атаки на украинские корабли была также применена авиация РФ – Су-30 осуществил такую атаку с помощью двух ракет», – добавил украинский военачальник.

Муженко утверждает, что украинская разведка получает данные из Керчи – трое раненых госпитализированы, а местонахождение остальных членов экипажей неизвестно.