«Украина враг. Они взорвали наши трубы»: В Германии меняются настроения

Игорь Шкапа.  
28.01.2026 15:13
  (Мск) , Киев
Просмотров: 676
 
Германия, Дзен, Политика, Сюжет дня, Украина


В Европе продолжает ослабевать поддержка Украины, причем, даже в тех странах, которые ранее были наиболее рьяными в этом вопросе.

Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил заявил бежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, Альфред Кох, признанный иноагентом и заочно арестованный за контрабанду культурных ценностей.

«Что происходит в Европе, в общем-то, все видят. Поддержка Украины, и те политики, которые в своё время активно взялись помогать Украине, сейчас попадают в некий политический вакуум, когда они теряют поддержку избирателей в этом вопросе», – сказал Кох.

Он считает, что этим политикам придется снижать накал призывов поддерживать Киев. Либерал с сожалением заметил, что падает поддержка Украины и среди обычных людей.

«И всё больше народа поддерживает те партии, которые говорят том, что нужно прекращать поддержку и заключать мир с Россией», – признал иноагент.

По его словам, неслучайно в Германии, где они живет, растет поддержка партии АдГ, которая идет под лозунгами сворачивания помощи киевскому режиму.

«И теперь у них появился шикарный аргумент: это они взорвали наши трубы. Как можно помогать стране, которая осуществляет очевидно враждебные действия в отношении Германии? Этот аргумент на съезде Адг лидер Алиса Вайдель несколько раз повторила, сказав, что страна, которая взрывает наши газовые трубы, не является нашим другом, а является нашим врагом. Почему мы помогаем врагу и так далее?

И опять же, мостик на коррупцию в Украине, что эти деньги разворовываются, что это всё крайне неэффективно и так далее», – заявил Кох.

