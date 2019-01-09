«Украина – враждебное государство, которому суждено скукожиться»

09.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Украина изначально была враждебным России государством, и никакие аргументы не смогут заставить Киев отказаться от русофобской политики. Таким мнением в эфире телеканала «Россия-1» поделился российский политолог Михаил Синельников-Оришак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно им (Украине – прим. ред.) выдали этот томос Стамбульской церкви. Почему? Потому, что не было никакого сомнения, что это произойдёт. Ещё в 1991 году Кравчук сказал в Раде: «Независимому государству – независимую Церковь». В 2000 году Кучма, приехав к Варфоломею, говорил: «Нам нужна независимая Церковь». Потом Ющенко говорил о том, что «У нас будет независимая Церковь». И в том, что это произошло бы, лично у меня никакого сомнения не было. Не сейчас это бы произошло, так потом.

Потому что у них другая религия. И главная составляющая этой религии в том, чтобы быть не с Россией. Не важно, как. «Мы хотим быть самостоятельными», и не важно, правильно это или неправильно. Мы им аргументы, какую-то логику – они её не слышат.

Как человек, который увидел гром и говорит: «Это Бог посылает гром и молнии». Мы говорим: «Ну как же, вот наука, вот факты», а он: «Не-не-не, я слушать не хочу». Вот так же и они, слышат гром и видят молнию: «Это – злая Россия», – сказал эксперт.

По его мнению, политика РФ в ответ на действия враждебной киевской власти должна быть более жесткой.

«Это государство было к нам враждебное изначально. Оно должно обязательно остаться, в других границах. Оно должно самостоятельно скукожиться. И вот на это всё должно работать.

Чтобы они понимали на уровне физики, если не хотят слушать словами. Вот есть розетка. И розетке всё равно, веришь ты в неё или нет, но если ты полезешь туда голыми руками – тебя ударит током. Вот такая политика должна быть на любое действие Украины против России», – резюмировал эксперт.