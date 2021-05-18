Украина врет и продолжает покупать российский газ

18.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Вместо того, чтобы напрямую покупать у России более дешевый газ, Украина приобретает добытое в РФ «голубое топливо» у европейцев, но гораздо дороже.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил вице-премьер РФ по вопроса ТЭК Александр Новак.

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Он подчеркнул, что есть страны, которые из политических соображений не хотят покупать российские энергоносители.

«Например, Украина уже несколько лет якобы не покупает российский газ. Почему якобы? Потому что на самом деле она по-прежнему покупает наш же газ, но не у нас, а у европейцев – с соответствующей большой наценкой. Работает это так. Европейский оператор покупает у нас по контракту больше газа, чем ему реально необходимо. И вот эти «запрограммированные излишки» он и продает украинцам с наценкой. В итоге украинские потребители платят за газ примерно на 30% больше того, чем они могли бы заплатить, если бы не было таких игр», – сказал вице-премьер.

Также он обратил внимание на опыт Польши, которая построила в городе Свиноуйсьце терминал для приема сжиженного природного газа с танкеров.

«Такой газ тоже гораздо дороже российского трубопроводного», – добавил Новак.