«Украина вряд ли сможет удержаться там долгое время»: американская разведка о «Курской битве 2.0»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия перебросила несколько тысяч военнослужащих на курское направление,, чтобы противостоять украинскому наступлению на своей территории, сообщает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

«Это событие привлекло внимание Америки, и американские чиновники теперь работают над тем, чтобы точно определить, сколько войск перебрасывает Россия, однако источники сообщили, что несколько подразделений численностью не менее 1000 человек каждое, по всей видимости, переместились в Курскую область, где Украина начала операцию на прошлой неделе», – говорится в публикации.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Вместе с тем, перемещение российских войск из Украины «не означает, что г-н Путин отказался от военных операций в северо-восточной части Украины или даже на юге, в направлении таких мест, как Запорожье», — заявил телеканалу CNN представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби – «На этом фронте все еще идут активные бои».

Эти действия Москвы, отмечает издание, «породили волнующую возможность того, что то, что изначально казалось донкихотской попыткой Украины унизить президента России Владимира Путина, может иметь более существенное стратегическое влияние на поле боя, в зависимости от того, как долго Украина сможет удерживать российскую территорию».

«Украинская операция произвела впечатление на американских чиновников, особенно на то, как украинским военным удалось сохранить ее детали в тайне — по словам чиновников, вторжение застало врасплох даже американских чиновников», – говорится в публикации.

Тем не менее, как заявили в Пентагоне, они не считают провалом в работе американской разведки то, что США не были осведомлены о подготовке Украиной атаки на Курскую область, и не видят в этом проявления недоверия со стороны Киева.

Хотя операция рисковала ослабить некоторые оборонительные позиции Украины вдоль 600-мильной линии фронта, в Киеве рассчитывают на то, что этот маневр может отвлечь российские войска, которые добились некоторых постепенных успехов на Донбассе в течение лета, отмечают авторы статьи.

Так, глава городской военной администрации Покровска в Донецкой области Сергей Добряк признал, что российские войска приблизились к городу на опасное расстояние чуть больше 10 км, за последние полгода продвинувшись более чем на 25 км. При нынешних темпах продвижения это значит начало боев непосредственно в городской застройке в течение ближайших трех месяцев.

«Ситуация только ухудшается и лучше не станет. В городе продолжается эвакуация. Не медлите!»,– призвал горожан Сергей Добряк.

Пресс-офицер бригады ВСУ «Красная калина» Николай Коваль также признает, что ситуация на этом направлении тяжелая:

«Мы можем уничтожить 50 россиян, и они за час снова столько же могут отправить живую силу. У них людей очень много».

15 августа российские части взяли село Орловка и вошли на окраины села Гродовка. От этих населенных пунктов до Покровска, важного для украинской армии логистического узла, остается около 13 км. На этом направлении на Донбассе российская армия наступает от Авдеевки. 16 августа исполняется ровно полгода, как украинские части оставили этот укрепрайон.

Высокопоставленный американский чиновник и высокопоставленный сотрудник европейской разведки заявили CNN, что главной целью операции на Курщине, по всей видимости, является создание «стратегических дилемм» для Путина, особенно когда речь идет о том, куда России следует направлять живую силу.

Тем не менее, по оценкам официальных лиц, на линии фронта находятся сотни тысяч российских военнослужащих, поэтому отвлечение нескольких тысяч из них может не оказать большого влияния в краткосрочной перспективе.

«Мы пока не видели существенных перемещений [российских войск], и мы не можем сказать, связано ли это с тем, что они только начали перебрасывать силы, или у них просто нет сил для перемещения», — сказал изданию один из источников, знакомых с американской разведкой.

По словам одного из американских официалов, в дополнение к войскам, переброшенным с территории Украины, Россия также направила персонал из Ленинградского военного округа и Калининграда для помощи в защите Курска.

«Признавая ограниченный успех операции «Курск» на данный момент, многочисленные американские и западные официальные лица, знакомые с последними разведданными, предупредили, что Украина вряд ли сможет удерживать эту территорию долгое время, и подчеркнули, что еще слишком рано судить о том, как операция повлияет на общий исход войны», – резюмирует CNN.