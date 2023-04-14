Украина все ближе к поставкам американских истребителей

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Украина продолжает упорно выпрашивать у Соединенных Штатов истребители.

Об этом, в частности, в ходе своего визита в Вашингтон заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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«Америка может еще раз продемонстрировать свое лидерство, предоставив Украине самолеты F-15 или F-16», — заявил Шмыгаль на встрече министром обороны США Ллойдом Остином.

Кроме того, глава украинского правительства, попросил передать ВСУ больше снарядов и высокоточных ракет большей дальности.

При этом несколькими днями ранее министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что в иностранный легион ВСУ готовы начать набор иностранных пилотов, которые «знают, как управлять F-16».

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев предупреждает.

«Вопрос о наборе для ВСУ авиационных специалистов в качестве наемников – очень серьезный. Если будет принято решение о передаче Киеву боевых самолетов НАТО, с помощью летчиков-легионеров, технического персонала, эти самолеты в течение нескольких часов могут быть переброшены на аэродромы Украины. И сразу же смогут участвовать в боевых действиях», – сказал Неткачев «Независимой газете».

Он обратил внимание на то, что сейчас без лишней огласки украинских летчиков и технарей учат эксплуатировать самолеты западных стран.

Не исключает появление иностранных пилотов на Украине и спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«У нас есть процедура соответствующая, где граждане иностранных государств могут стать военнослужащими ВСУ. Воздушные силы являются частью ВСУ, авиация является частью Воздушных сил, поэтому если танкист, артиллерист может, почему нет с пилотами?», – казал Игнат.

А командующий ВВС Украины бригадный генерал Сергей Голубцов рассказал, что в США за месяц двое украинских пилотов успешно прошли тестирование на современных истребителях.

«Оценка предоставлена достаточно высокая и в конце отчета указано, что для украинских пилотов программа переобучения на самолет F-16 может быть значительно сокращена по сравнению со стандартными программами подготовки пилотов», – заявил Голубцов.

В свою очередь CNN пишет, что подготовку на F-16 в настоящее время могут проходить еще 10 украинских летчиков.

Полковник ВСУ в отставке Олег Жданов убежден, что Украина обязательно получит американские истребители.

«Самолеты дадут перед самым контрнаступлением. Если его сейчас немного отложат, то и передачу авиации отложат», – считает Жданов.

А буквально вчера главком ВСУ Валерий Залужный в Киеве встретился с начальником Генштаба Франции Тьери Бюркаром.

«Был рад впервые приветствовать в Украине начальника Объединенного штаба Вооруженных Сил Французской Республики генерала армии Тьери Бюркара. Это четкий сигнал поддержки украинской армии со стороны французских коллег в войне против агрессора», – написал Залужный в своем телеграм-канале.

Затронут был и вопрос истребителей.

«Детально остановился на потребности Украины в артиллерийских снарядах и других боеприпасах, противовоздушной обороне и истребителях F-16», – уточнил главком ВСУ.