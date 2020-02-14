Украина: Все будет «Квартал»

14.02.2020, Киев, Сергей Устинов

У Зеленского поменялся главный администратор. Политически активная украинская Сеть жужжит, обсуждая смену Богдана на Ермака. Ну вот, наконец-то, то о чем так долго говорили грантоедские СМИ и не только они… На этот раз не понарошку, а вполне официально, президентский указ опубликован, все чин-чинарем. Говорил же сам новоявленный отставник еще прошлым летом, что, как и все сотрудники руководимого им Офиса написал заявление об отставке «по собственному желанию с момента наступления желания». Ну, вот, желание это и наступило.

Наблюдатели говорят, что окончательно определиться Богдану помогли два фактора. Первый – это практически полная потеря влияния на процессы в формально подчиненном ему ведомстве. Сидеть во власти и не иметь этой власти реально – не слишком разумная трата времени, учитывая известную истину о том, что не место красит человека, а человек место.

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Ну, а во-вторых, не сработала стратегия пассивного ожидания, когда главный администратор Зеленского, чувствуя утрату доверия к себе, просто самоустранился от какой-либо активной деятельности, как бы говоря: мол, хотите порулить без меня? Рулите, и посмотрим, что у вас выйдет, вся ответственность за результаты – на вас, я тут ни причем. Но время шло и выяснилось, что незаменимых таки нет, и отряд не сильно заметил потери бойца. Дальше выжидать, кто умрет раньше – шах или ишак, потеряло всякий смысл.

Для малоосведомленного внешнего наблюдателя особой разницы между Богданом и Ермаком почти и нет. Оба юристы, разве что Богдан до нынешнего захода во власть был адвокатом Коломойского, а Ермак занимался еще и продюсированием фильмов, на почве чего сблизился с людьми из «Квартала 95», в частности, компаньонами Зеленского братьями Шефирами. Однако в условиях киевских клановых разборок это отличие весьма существенное, если не ключевое.

Самого Богдана уже успели окрестить «новым Табачником», как бы намекая на схожие обстоятельства отставки обеих топ-администраторов – у Кучмы и теперь вот у Зеленского. Дмитрий Табачник, если кто не в курсе или подзабыл, тоже был из «новых лиц», только образца первой половины 90-х. Такой же, как Богдан молодой и перспективный, тоже не в меру амбициозный, при этом неуживчивый и конфликтный. И тоже был вынесен на гребень административной карьеры президентскими выборами, на которых, как и Богдан спустя четверть века, возглавлял избирательный штаб кандидата – только не Зеленского, а Кучмы, а после его победы, как человек, который ее непосредственно «ковал в полях», получил кадровый приз в виде только что учрежденной должности главы администрации президента.

Тогда еще никто не знал, что эта, не предусмотренная Конституцией бюрократическая единица станет определяющей в бюрократической иерархии страны. А сам Табачник, как первый глава АП, нажил себе за время пребывания на Банковой, как сегодня Богдан, массу врагов, и при этом столь же плотно ассоциировался со своим формальным шефом-президентом, как и Богдан, первые месяцы после назначения буквально следовавший за Зеленским везде, куда бы тот ни ходил, кроме разве что туалета. Что порождало массу нездоровых слухов относительно степени влияния главы президентского Офиса на самого президента. Дмитрий Табачник в этой роли отметился схожим образом. Настолько, что его пребывание на Банковой породило анекдот о том, что Леонид Кучма работает президентом в администрации Табачника.

Тем не менее, звезда обеих фаворитов – и Табачника и Богдана, закатилась так же внезапно и ярко, как и взошла. Что характерно, продолжая исторически параллели, обеих на их должности сменили претендовавшие на аппаратную эффективность функционеры из ближнего круга президентов. У Кучмы это был харьковский аппаратчик Евгений Кушнарев, а для Зеленского такую роль сыграл его помощник Андрей Ермак, которого уже сейчас называют неформальным серым кардиналом Банковой, подгребающим под себя не только внешнюю, но и в значительной мере внутреннюю повестку президента.

Вместе с тем, ожидать каких-то тектонических сдвигов в политике Офиса Зеленского после смены его главы вряд ли стоит. Грядущие изменения будут носить скорее тактический точечный характер. Уйдут какие-то кадры, которые не впишутся в новый расклад. Пойдут под откос какие-то ранее актуальные «схемы». В частности, ожидается смена актерского состава в сюжете борьбы за Киев. Как известно, кавалерийский наскок Офиса Зе на позиции Кличко захлебнулся во многом из-за того, что в команде президента не было единых подходов к тому, что дальше делать со столицей, а главное, кому передать в руки отобранные у Кличко бразды.

Отсутствие единой провластной кандидатуры тоже сыграло свою роль. Богдан лоббировал фигуру человека Коломойского – нардепа от «Слуги народа» и бывшего руководителя «Плюсов» Александра Ткаченко. Ермак же, если верить СМИ, особо дружен с другим «слугой»- киевским ресторатором Александром Тищенко и именно его видел и видит новым главой украинской столицы. Это подтвердили и скандальные скрины слитой в Сеть в конце минувшего года переписки Тищенко с пранкером Джокером.

На Банковой также рассчитывают на еще один профит от назначения Ермака. Как считается в Киеве, последний наладил прагматичный контакт со своим московским визави и новым куратором украинского направления в Кремле Дмитрием Козаком. Связанные с Банковой телеграм-каналы захлебывались от восторга, когда из Москвы пришла весть о замене Суркова на Козака. Уж теперь то в отношениях с РФ все будет тип-топ – именно такую мысль вкладывали в головы интересующихся кулуарной политикой украинцев всевозможные «инсайдеры» с Банковой. Не забывая добавлять волшебную фразу о том, что по неформальным каналам связи между двумя странами «идут торги».

Насколько «торговцем» в этом смысле окажется Ермак, пока что сказать трудно – в этом деле больше самолюбования и накручивания имиджа авансом, нежели реальных результатов. Но, у нового главы Офиса Зеленского по крайней мере будет какое-то время, чтобы доказать всем, включая своего шефа, действительно ли он так эффективен и незаменим на российском направлении, как об этом поют кормящиеся с рук Банковой телеграм-каналы. Не менее интересна в этом смысле и возможная судьба главы МИД Вадима Пристайко, отставку которого, как говорят, в последнее время активно лоббировал Ермак.

Вот, собственно, и все. Политическим саммэри нового назначения можно считать пост в фейсбуке киевского политтехнолога Дмитрия Раимова, написавшего по горячим следам о том, что теперь к «телу Зеленского» «все ближе люди из “95 квартала» и все дальше помогающие победить и люди Игоря Валерьевича. Аваков – помог сломать сетку и вот тоже почти на выходе». «Президент постепенно отодвигает от себя попутчиков и окружает верными себе. Но профессионалами ли? У Януковича, Ющенко тоже все были верными. У Порошенко тоже. А профессионалов почти не было рядом. Верные только. Закончилось не очень», – резюмирует киевский эксперт.

На одном полюсе власти теперь будут бывшие и нынешние грантоеды, группирующиеся вокруг правительства Гончарука, а на другом – «кварталовцы», с отставкой Богдана еще более усилившие свое влияние на президентский Офис. Именно борьба между этими двумя группами будет во многом предопределять сюжетные ходы украинского политического сериала в 2020 году. Насколько такая перегруппировка в окружении Зеленского окажется долговечной, а сама конструкция власти более устойчивой – большой вопрос.

И хотя политические сороки уже разносят на хвосте слухи о том, что уволившийся Богдан то ли собирается создавать новую партию для триумфального возвращения во власть, то ли готовится занять пост премьер-министра вместо ставленника западных структур Алексея Гончарука, реалисты обращают внимание на то, что пока ничего не указывает на то, что Богдан остается в команде Зеленского на каком-либо посту.

С другой стороны, скептики, типа юриста Андрея Портнова, советуют не придавать большого значения тому, кто именно во власти осуществляет её внутреннее управление, «пока она находится под внешним, в одной кадровой коалиции с функционерами Порошенко и под контролем неправительственных организаций».