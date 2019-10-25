25.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Крым, Культура, Мнение, Политика, Россия, Украина
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Украина все еще надеется забрать себе скифское золото

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский считает, что у Украины высокие шансы выиграть у России “делo о скифском золоте”, рассматриваемое в апелляционном суде Амстердама, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он сказал в интервью “Радіо Свобода”.

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“Идет судебный процесс. Мы в судебном процессе. На нашей стороне правда. Поэтому я оцениваю как хорошие (шансы — Ред.)… Никогда не бывает гладко в таких сложных переговорах. Я считаю, что когда правда на твоей стороне, ты должен стоять до конца. И мы будем стоять до конца”, — сказал Бородянский.

 

Ранее сообщалось, что музеи Крыма предоставили в Апелляционный суд Амстердама дополнительные доказательства по спору о “скифском золоте”, пишет издание.

Апелляционный суд Амстердама 16 июля не вынес окончательное решение по “делу о скифском золоте”. Согласно временному решению, опубликованному на сайте суда, сторонам дали два месяца на предоставление дополнительной информации.

В сентябре Украина подала ходатайство об отводе судьи апелляционного суда Амстердама, который рассматривает дело о “Скифском золоте” из-за возможной предвзятости председательствующего судьи. Дело тянется уже более четырех лет.

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