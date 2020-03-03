03.03.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Крым, Политика, Украина
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Украина все меньше вспоминает о российском Крыме


Украине нужна такая стратегия по «возвращению» Крыма, которая не будет предусматривать возобновление подачи воды на полуостров.

Об этом в колонке на страницах киевского журнала «Новое время» пишет перебравшийся на Украину промеджлисовский активист, программный директор «Крымского дома» Алим Алиев.

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«Нам нужна работающая стратегия по возвращению полуострова. План, который не будет пылиться на полках, а станет шаг за шагом воплощаться и государством, и гражданским обществом. В его основе должна лежать глубокая аналитика и четкое понимание вектора движения. Стратегия, способная сделать невозможными компромиссы вроде обмена Крыма на ОРДЛО и торгов по подаче воды на полуостров», – пишет Алиев.

«И первое, что можно было бы сделать, – это изменить статус полуострова на крымскотатарскую национально-территориальную автономию, чего очень ждет сам коренной народ Украины, ведь таким образом появится возможность со времен депортации не просто сохранить себя, а наконец взять ответственность за свою родину», – считает автор.

При этом он сокрушается, что на Украине все меньше и меньше говорят о Крыме.

«Мониторинги телевизионных новостей свидетельствуют о том, что тема Крыма присутствует в пределах статистической погрешности. О полуострове вспоминают лишь событийно, когда приближается очередная годовщина или возвращаются наши политзаключенные. Хотя в Крыму есть свои локальные герои и свои жизненные вызовы. Об этом нужно рассказывать и их важно поддерживать. Так же, как крымские институты в Киеве, Херсоне и Львове», – считает Алиев.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Алиев пригрозил вернуться в Крым через «парадный вход».

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