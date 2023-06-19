«Украина всем надоела»: заукраинцы плачутся под Белым домом

Вадим Москаленко.  
19.06.2023 15:16
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Сюжет дня, Украина


Американцам надоел конфликт на Украине, и они уже готовы остановить его любой ценой.

Об этом на митинге под Белым домом за ленд-лиз Украине заявил участник акции Юрий Кондеревич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американцам надоел конфликт на Украине, и они уже готовы остановить его любой ценой. Об...

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«Украина, к большому сожалению, постепенно спадает с позиции приоритетов политиков США. Как бы это ни звучало обидно для украинцев, Украина всем надоела. Украина, к сожалению, им надоела. Они не в преференции помогать нам бесконечно, им не в преференции, чтобы Украина возвращала границу 1991 года, они просто банально хотят этот шум уже придавить, чтобы как-то оно уже решилось, и чтобы как-то Украина села за стол переговоров РФ, очевидно, и пошла на какие-то уступки», – пожаловался Кондеревич.

Координатор митинга Юрий Подвальный подтвердил слова участника акции.

«Видимо, именно такой и был план, чтобы дать недостаточно оружия Украине, затянуть нас в эти бюрократические лабиринты, чтобы мы бегали по кабинетам, выпрашивали каждый патрон. А потом, когда, если, не дай бог, не удастся Украине проломить оборону и выгнать полностью русских с территории Украины, сказать: ну, видите, не получилось, давайте договариваться с Путиным, сделать «Минск-3». Видимо, такой у них был план», – сказал Подвальный.

Кондеревич добавил, что американцы только делают вид, что помогают и сочувствуют Украине.

«Они делают вид, что они нам сочувствуют и помогают, делают вид, что они нас услышали. «В действительности многим из них всё равно, это не секрет. Мы должны им про себя напоминать, стучать им в двери ногами, мы должны заставить их всё-таки Украину поднять на повестку дня первой в рейтинге, а не опускать нас ниже и ниже, чтобы о нас забывали», – возмутился участник акции.

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