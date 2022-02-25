Украина всё испортила: Крым не смог получить воду по каналу из Херсонской области

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Новости Украины

Состояние Северо-Крымского канала не позволяет подать днепровскую воду в Крым в ближайшее время. Русло заросло, а заслонки для запуска воды взорваны.

Бетонную дамбу, сооруженную в 2014 году, ликвидируют российские военные. Они же оценят состояние гидротехнических сооружений от Каланчака и далее вглубь территории Украины.

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«Также необходимы технические решения для восстановления заслонок, подорванных националистами, – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. – Без этого невозможно подать воду в Крым без ущерба для жителей Херсонской области».

Глава региона напомнил, что проблем с питьевой водой в Крыму нет. Задача – возобновить работу канала без ущерба жителям Херсонской области. Дорожная карта по восстановлению системы искусственной реки будет сформирована к марту, а ее заполнение традиционно происходило в период вегетации растений.

«На протяжении всех лет наши филиалы проводят работу по уходу за каналом, поэтому каких-то значительных работ я не предвижу. Все насосное оборудование прокручивается в определенный период по каналу идут покосы, откосы, ремонты, – заверил замглавы республиканского Госкомводхоза Альберт Кангиев. – Вторая половина марта – начало поливного сезона и начало подачи воды».

Кангиев добавил, что запуск днепровской воды не повлияет на планы по строительству новых водохранилищ естественного стока и прудов-накопителей для полива полей и садов.