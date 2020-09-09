Украина всё шире раскидывает сеть для ловли крымчан

09.09.2020, Симферополь, Александр Ростовцев

8 сентября виртуальное «постпредство АРК при президенте Украины» совместно с грантоедскими лавочками «КрымSOS» и «Украинский Хельсинский союз по правам человека» анонсировали в офисе Зеленского новую услугу – созданный в рамках «деоккупации Крыма» шибко умный чат-бот в мессенджере Telegram для получения консультаций по вопросам оформления документов и порядка въезда-выезда для страждущих за каким-то лешим посетить украинскую территорию.

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В дальнейшем приложение угрожают разместить на сайтах профильных ведомств и общественных организаций, постоянно «улучшая и совершенствуя».

Было интересно отметить, что, с тех пор, как с должности «наместника по Крыму» слетел междлисовский хорёк Бориска Бабин, место заместителя виртуального «полпреда» Кориневича заняла жиночка Свиридова, до этого лившая фальшивые слёзы по «оккупированному Крыму» в роли казённой «правозатычницы».

Судя по всему, меджлисовцы окончательно утратили интерес к бутафорскому «постоянному представительству АРК», оставив собирать крохи с безблагодатной полянки персонажам из арьергардной линии подползающих к казённой кормушке.

Продвигатели чат-бота в крымские массы утверждают, будто творение свидомых креативщиков обучено компетентно, в режиме 24/7, ответить на 99% вопросов, затрагивающих бюрократическую тематику, а если пользователь внезапно задаст вопрос, достойный клуба знатоков, на который чат-бот не знает ответа, вопрошающему будут указаны контакты учреждений, где сидят специально натасканные на каверзные вопросы чиновники.

В процессе презентации ловцы крымских душ делали вид, будто украинские центры оформления документов ломятся от наплыва крымчан, и «только в августе из Крыма с этой целью приехало в Херсон свыше тысячи человек».

Наблюдения за отправлением «паспортных туристов» в Херсон организованными рейсами из Симферополя, минуя разрекламированный, но крайне убогий (по отзывам посетителей) центр получения административных услуг на украинской стороне границы, свидетельствуют о том, что интенсивность отправлений специальными рейсовыми микроавтобусами достигает пиковых значений в выходные – 100-120 ездоков со всего Крыма, и до полусотни в рабочие дни.

Зимой и в межсезонье количество крымских охотников посетить «постпредство АРК» падает до единичных случаев.

Рекламирующие чат-бот в качестве «незаменимого помощника гражданам Украины в Крыму» чиновницы скорее свидетельствуют о создании «антикризисной услуги», выдавая за добродетель острое недофинансирование крымского направления Киевом, вызванное исчезающе малым количеством желающих получить украинские документы.

Услуги чат-бота тем более бессмысленны, если вспомнить, что глава Государственной погранслужбы Украины официально известил крымчан, что их запросы на оформление украинских документов будут решаться по-эстонски оперативно – в течение года.

Отметим, что большинство жителей Крыма, обращающихся за услугами украинских административных органов, делают это вынужденно, поскольку весной 2014 года, сразу после воссоединения с Россией, Киев заблокировал базы данных, касающихся рабочего стажа, гражданских и пенсионных данных крымчан. За любой справкой приходится мотаться на материк, терпя вымогательства и унижения.

Серьёзным испытаниям подверглись родственные связи. Как известно, украинские власти потребовали от своих граждан разорвать любые отношения с Крымом.

На этом фоне чат-бот и прочие ухищрения украинских властей по «правовой и социальной защите граждан Украины во временно оккупированном Крыму» выглядят фарисейством.

Одна из главных задач прибандеренной «влады» – создать и укоренить в сознании жителей полуострова чувство неполноценности и недоверия к российским документам. Дескать, с «оккупационными бумажками вы никто, и нигде в мире вам с ними дверей не откроют».

Чего греха таить, есть в Крыму тощая прослойка населения, купившаяся на бандеровскую риторику. В первую очередь, это люди, имеющие родственников в странах Евросоюза, «коренные крымчане» из заперекопных «понаехов», а также любители путешествовать, включая юных и голозадых мечтателей.

Начнём с того, что посещать родственников в ЕС крымчанам с российскими документами никто не запрещает – у самого есть такие знакомые и даже родственники: в Германию, Италию, Чехию летают через Москву и обратно без особых проблем. В Латвию и обратно – автобусом.

С туристическими поездками в ЕС, США и Канаду дела обстоят сложнее, но небезнадёжно. Не следует забывать также, что наша страна имеет соглашения о безвизовом обмене туристами со 116 странами мира по состоянию на 2020 год, которым безразлично постоянное место жительство туриста из России.

Для уточнения, всем желающим следует посетить портал аналитической службы Henley & Partners, занимающейся ежегодным мониторингом визовой доступности.

«Экспертов», утверждающих, что крымчанам проще ездить в ЕС по украинским документам, «потому что безвиз», вынуждены огорчить. В 2021 году единственное завоевание «Евромайдана» и лично Порошенко будет ликвидировано решением властей Евросоюза, которым надоело бороться с наплывом дешёвых украинских проституток и мойщиков сортиров, составляющих острую конкуренцию соответствующему контингенту восточноевропейских государств – членов ЕС.

Желающим получить украинскую биометрическую ксиву не следует забывать, что Украина – государство крайне нестабильное, управляемое шайкой рукозадых неадекватов, неспособных остановить войну или удержать иностранных инвесторов. В то время как паспорт – это документ о лояльности и обязательствах его владельца к выдавшему его государству.

Поэтому, не следует удивляться и негодовать, если в случае очередного обострения, приехавших из Крыма ради дешёвого отдыха, обновления документов или «мне только за справочкой», посетителей, украинские власти возьмут за хобот и отправят в окопы, на общественные работы, а то и выяснять отношения в ближайшую «безпеку». С них станется.

Зато не следует забывать, что выбор, сделанный на мартовском референдуме 2014 года при поддержке «вежливых людей», спас Крым от большой резни и окончательного разграбления. Большинство жителей полуострова свой выбор сделали осознанно, а кто сделал его импульсивно, в ожидании кренделей небесных – пора включить мозги, повзрослеть и понять, что пункт «рыбку съесть и в пруд не лезть» в списке предусмотрен не был.

Санкции для того и введены, чтобы наказать и максимально осложнить жизнь не только крымчанам, но и всем гражданам России – за Крымскую весну, поскольку коллективный Запад с «шестёрками» не считают нас за людей со свободой воли, а только бессловесными крепостными, обречёнными жить в условиях угасания и хаоса, сложившегося в результате распада СССР.

Как следствие, любые попытки самоорганизации и собирания раздробленных территорий вызывают гневную реакцию Запада и репрессии туземных администраций.

Так что свобода – это осознанная необходимость и ответственность за принятые решения, а не гарантия попадания в гости к сказке.