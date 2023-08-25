Украина – всё, теперь пусть воюют США и Великобритания – Соскин

Украина уже исчерпала свой ресурс на войну. Она не производит ничего из необходимого для ведения боевых действий, а «живая масса», которую киевский режим отправляет на убой, иссякает.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил экономический и политический эксперт, бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Соскина, если Россия является главным противником для США и Великобритании, то они должны воевать с ней сами, а не руками украинцев.

«У них 67 миллионов – это живой массы, мужского населения. В Украине такого населения нет. Дальше – мы четко понимаем следующий процесс, что Украина уже исчерпала свой ресурс. И военный, и денежный, и человеческий, и гражданский, и социальный – все. Оружие мы не производим, даже беспилотников завод не смогли сделать за 2,5 года правления Зеленского и за полтора года войны. Ракет не производим, – ничего, короче, не производим, ни танков, ничего, – все получаем от Запада. Какая цель главная у Соединенных Штатов, кто у них главный враг? Россия. У Великобритании – Российская Федерация. Ну так пусть они с ними и воюют, а мы здесь при чем?», – недоумевает Соскин.

Эксперт также уверен, что Украина не получит запрашиваемых президентом США Джо Байденом 24 миллиардов долларов финансирования от Конгресса.

«Денег у США уже нет, они заканчиваются. С 1 октября начинается новый финансовый год. 1 октября заканчивается действие ленд-лиза как юридической основы выделения Украине денег. И надо принять в сентябре было бы новую программу, юридическую, для выделения денег. То есть, надо деньги дать. Что сделал Байден – сейчас он подал на 40 миллиардов, увеличить финансирование. Из них 24 миллиарда дать Украине. Это, конечно, очень мало для ведения войны, такой страшной. Но вообще ничего не говорится про продление этой юридической базы ленд-лиза и сегодня уже четко видно, что Республиканская партия в нижней палате не проголосует за это, она не даст 24 миллиарда», – заключил Соскин.