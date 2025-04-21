Украина всё урезала крымским татарам, Россия строит объект за объектом – Гафаров

Украина должна была восстановить права депортированных народов Крыма еще в начале их возвращения на Родину. Но этого не делалось, и с каждой проблемой нужно было ехать на поклон в Киев.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил председатель комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Эдип Гафаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина немножко с нами заигрывала. Им не нужно было это всё приводить в соответствие. За 23 года они могли конечно принять этот закон, даже должны были это сделать еще в 1991-92 годах, когда мы уже массово начали переезжать в Крым. Тогда Украина должна была это сделать, но она не сделала. Надо отдать должное, программы (по обустройству депортированных) она принимала, но они выполнялись на 30-50%. Я лично работал председателем Рескомнаца, после – заместителем председателя Совета министров и постоянно находился в городе Киеве, у министра финансов в кабинете: дайте денег, дайте денег, мы то не отстроили, то не достроили. Мы не могли достроить одну школу в Симферополе, и ее назвали «школой четырёх президентов». После 2014 года мы ее достроили в течение полутора лет», – подчеркнул он.

По программе социально-экономического развития Крыма запланировано 67 объектов – газо-, электро-, водоснабжения, детские сады, школы, многоквартирные дома.