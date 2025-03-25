Украина вскоре может стать российской по самую Винницу – британский аналитик
По результатам переговоров в российскую сферу влияния может вернуться почти вся Украина, кроме нескольких западных областей, населённых бандеровцами.
Об этом в интервью кипрскому журналисту Алексу Христофору на канале «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если мы дойдем до того, что США признают новые области, если мы дойдем до того, что Путин договорится об автономии или федерализации с Одессой и Одесской областью, – может ли получиться так, что бандеровцы на западе начнут какое-то сепаратистское движение или что-то в этом роде?», – спросил ведущий.
«Если произойдет что-то подобное, то это будет очень серьезный риск, что может начаться переворот. Что радикально настроенные военные будут так возмущены тем, что они посчитают предательством, что свергнут политический класс в Киеве, и попытаются возобновить войну.
Так что такая возможность есть», – ответил Меркурис, сославшись на «знакомых с ситуацией» экспертов.
«Мне интересно, воспринимает ли кто-нибудь на Западе это всерьез?
Я думаю, что более вероятен сценарий, который вы описали – если мы получим «Стамбул плюс», если это будет сопровождаться федерализацией и всем остальным, то, как мне кажется, Центральная Украина, Киев, небольшие города и некоторые крупные города, Винница, Житомир, все они могут постепенно вернуться на российскую орбиту.
И я думаю, что в этот момент бандеровцы и им подобные скажут: «Мы не хотим быть частью этого». Переворот на самом деле не вариант, потому что международная реакция будет крайне негативной. И, возможно, внутренняя реакция на Украине тоже. «Так что давайте фактически отделимся».
В начале 2014 года на Западной Украине действительно обсуждался вопрос отделения от Украины. Это было во время Майдана, когда казалось, что протесты провалятся.
И если Стамбульский договор вступит в силу, если он будет соблюдаться, если мы увидим федерализацию, то отделение Западной Украины станет реальной возможностью. И я считаю, что в тот момент она не присоединится к Польше. Я не думаю, что бандеровцы захотят иметь что-то общее с Польшей. Я думаю, что они попытаются стать независимым государством», – добавил аналитик.
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