Украина вскрывает российскую ПВО перед ракетными ударами на сотни километров вглубь

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Удары украинских беспилотников по европейской части России нужны, чтобы вскрыть места расположения систем ПВО страны перед пуском дальнобойных ракет. Об этом в эфире телеканала «Краснодар» заявил российский генерал-лейтенант запаса Константин Пуликовский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению генерала, России нужно создавать больше мобильных групп ПВО, чтобы не засвечивать всю систему.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Самая главная цель запуска на большую глубину европейской части России беспилотных летательных аппаратов (не больших, а средних и малых размеров) – они проверяют нашу систему ПВО. Абсолютно точно идет проверка, как мы можем противостоять, когда будут запущены большие, крупные ракеты, о которых мы с вами говорили, и у которых досягаемость до 300 километров. Мы вынуждены уничтожать эти небольшие цели, тем самым раскрывая свою систему и радиолокационного обнаружения, и систему ПВО – в этом главная цель. Наша задача в этой ситуации – чтобы она не была раскрыта, чтобы у нас были мобильные средства и обнаружения, и поражения, что мы и делаем сейчас», – заявил Пуликовский.