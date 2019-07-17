Украина встала на тропу одичания

17.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Вступление со вчерашнего дня в силу на Украине «мовного закона», который подвергает дальнейшей дискриминации русскоязычных граждан, приведет к деградации населения по примеру республик Прибалтики.

Об этом заявили эксперты в эфире телеканала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день конкурентоспособным является образование на русском языке или же на английском, на украинском языке, к сожалению, образование неконкурентоспособно», – отметила донецкая поэтесса Анна Ревякина.

«Ровно через два года все украинские театры и концертные залы должны будут давать все представления только на «родном языке». Это репертуар национальной оперы, Киевский театр оперы и балета им. Шевченко: вот, опера «Алеко» Рахманинова «выконуется российскою мовою» сегодня, а «Бал-маскарад» уже, естественно, на итальянском – вот, через два года, 17 июля, итальянский язык сможет звучать в опере, а русский – нет. Сегодня там в репертуаре есть три оперы, написанные за последние 150 лет, на украинском, все остальные – русские – снимут с репертуара», – рассказал в свою очередь журналист радиостанции «Вести FM» Владимир Аверин.

При этом, по мнению кинорежиссера Михаила Шахназарова, подобные «реформы» приводят лишь к деградации.

«По поводу закона о языке: на моих глазах такой закон был введён в Латвии. Дети в итоге не могли нормально говорить ни на латышском, ни на русском языке, а им нужно было становиться и юристами, и экономистами, и учителями, и в итоге были какие-то полуфабрикаты в большинстве своём. К этому идёт и Украина – в огромных масштабах штамповать неучей, которые ничего хорошего своей родине принести не смогут и будут так же уезжать, как это делают их родители и родственники», – отметил режиссер.

Политолог Сергей Михеев, поддержав собеседника, добавил, что цели подобных реформ куда глубже.

«Запретить русский язык, выдавить его из общения, вырастить поколение, которое не будет его знать – да, прикрывается это разговорами об украинской культуре, даже о национализме, на самом деле, мне кажется, происходит совершенно осознанный акт снижения планки качества образования в принципе.

Потому что, вводя исключительно украинское преподавание, украинский язык, вы отрезаете молодых людей, детей от огромного пласта культуры, хотите-не хотите, начиная от «Слова о полку Игореве», которое не на украинском написано, и заканчивая русской классикой – и всем тем, что признано, в том числе, и мировой культурой.

Второе – вы, несомненно, отрезаете и от исторической науки, от всего того, что наработано за эти века, и адресуете их в эту украинскую псевдонауку историческую, в которой «10 тысяч лет великой Украине», где «древние укры выкопали Чёрное море» и так далее.

Таким образом, на самом деле, готовится глобальное понижение уровня культурной и образовательной планки. Для чего? Очень просто: реализуется тот проект, который реализуется и в Прибалтике – как можно более активных людей выдавить за пределы страны», – заявил политолог.

«Внутри страны – деиндустриализация и полный развал кадрового потенциала, перевод в эту аграрную составляющую – полуфабрикаты, сырьё и прочее, прочее. Наиболее активных заставить пойти в армию и использовать Украину в геополитическом плане как плацдарм давления на Россию – вот и всё, это называется модным словом «дауншифтинг», но в национальном масштабе», – добавил Михеев.