Украина встревожена: Россия начинает серийный выпуск опасных ракет

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Осенью ВС РФ активизируют ракетные удары по территории Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на брифинге в Киеве заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

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«Следует отметить, что по имеющимся данным, в июне этого года РФ планирует начать серийное производство стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50, что позволит Кремлю осенью активизировать ракетные удары по территории нашей страны», – сказал Громов.

Эта новость встревожила украинские СМИ.

«По ожиданиям россиян, их новая крылатая ракета Х-50 якобы сможет поражать цели на дальности до 1,5 тысячи километров. В 2017 году сообщалось, что производство Х-50 планируется развернуть в рамках новой российской госпрограммы вооружений», – пишет РБК-Украина.

Отмечается, что Х-50 будет оснащена системой самообороны, включающей небольшую станцию электронных помех и буксируемые ловушки.

Утверждается, что эта ракета в зависимости от боевой части «сможет поражать защищенные цели (например, бункеры) или объекты, занимающие большую площадь (например, аэродромы или склады)».