Украина вступила на путь самоуничтожения

02.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Отказавшись от участия в интеграционных проектах на постсоветском пространстве, Украина оказалась перед лицом экономической катастрофы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

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По его словам, подписанный в свое время интеграционный проект Союзного государства России и Белоруссии положил основу, базу для развития Евразийского экономического союза.

«Планировалось, что Украина туда войдет, она была важным элементом кооперационной цепочки. Но Киев пошел путем самоуничтожения. Деиндустриализация достигла катастрофических масштабов. Украина стала аграрной страной. Если бы Украина выбрала участие в Евразийском экономическом проекте, она бы получила гораздо больше. И в то же время это позволило бы в перспективе вместе с Россией и Белоруссией спокойно, без потерь и потрясений, вступать в Европу», – сказал эксперт в интервью «Комсомольской правде».

При этом он утверждает утверждает, что после августа 2020 года в белорусском обществе «позитивные настроения по участию в Союзном государстве сильно упали».

«Многие не знают, что это такое. И при этом даже в оппозиционной среде мало кто не ставит радикально вопрос о выходе из Союзного государства. Все понимают важность экономических связей с Россией. В то же время суверенитет сегодня – базовая ценность для всех политических сил в Белоруссии. Но при этом кто-то хочет в Европу, кто-то в Россию активно двигаться», – отмечает политолог.

Он полагает, что Союзный договор со временем нужно будет как-то переосмыслить.

«Возможно, перезапустить его. А часть функций уже плавно перешла в Евразийскую экономическую комиссию. Свобода передвижения товаров, услуг, рабочей силы, капиталов», – резюмировал Болкунец.