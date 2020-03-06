Украина вступила в прямые переговоры с «сепаратистами» – под портретом Екатерины

06.03.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Приднестровья Вадим Красносельский принял чрезвычайного и полномочного посла Украины в Молдове Марка Шевченко и спецпредставителя Украины по вопросам молдо-приднестровского урегулирования Виктора Крыжановского.

Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина – наш сосед. У нас много родственных связей, много культурно-гуманитарных пересечений. У нас проживает порядка 100 тыс граждан Украины. Мы развиваем экономические, культурные, гуманитарные отношения.

Кроме того, Украина является гарантом и посредником и активным участником формата «5+2», – сказал Красносельский.

Участники встречи обменялись информацией и мнениями по широкому спектру вопросов, имеющих отношение к приднестровско-украинскому взаимодействию и работе формата «5+2».

Отметим, что в окружении бывшего президента Украины Петра Порошенко Приднестровье не называли иначе, как пророссийским анклавом. Украина активно способствовала установлению блокады ПМР.

«Превращение Донбасса в Приднестровье» до сих пор расценивается Киевом как неприемлемый сценарий, поскольку Кишинев находится в переговорном процессе с Тирасполем, а Киев вести прямые переговоры с Донецком и Луганском отказывается.