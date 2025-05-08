Украина вступит в НАТО, когда Запад передерётся – латышская логика

Елена Острякова.  
08.05.2025 17:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 239
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Прибалтика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина


Запад обязан сохранять единство, как во времена Перовой мировой войны.

С таким странным тезисом (в ходе Первой мировой страны Запада жестоко воевали, причем в союзе с Россией против Германии) замгоссекретаря министерства обороны Латвии Андис Диланс выступил сегодня на 17-м киевском форуме по безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад обязан сохранять единство, как во времена Перовой мировой войны. С таким странным тезисом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Единство времен Первой мировой войны мы должны сохранять. Мы должны иметь стратегию не только того, что мы хотим достигнуть, но и понимать, как это сделать. Центром притяжения НАТО является единство. Это безусловно может оставаться и превалировать.

Я считаю, что нужно уделять особое внимание коллективной обороне, а также политике открытых дверей и партнерства. Лично я верю, что однажды Украина вступит в НАТО, этого самого прекрасного альянса, который недавно отметил 75 годовщину», – высказался Диланс.

Прибалт поспешил отметить: единство должно строиться на понимании, что «Россия является экзистенициальной угрозой для Запада».

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить