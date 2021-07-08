Украина вступит в НАТО, воспользовавшись смутой в России – беглый либерал

08.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

НАТО может принять в свой состав Украину только воспользовавшись сменой власти в России и неразберихой, которая произойдет в этот момент.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший замминистра финансов России, беглый либерал Сергей Алексашенко

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По его мнению, при президентстве Владимира Путина, речи о вступлении Украины в НАТО быть не может.

«Я думаю, что во время правления Путина Украина в НАТО не вступит. Под разными соусами, потому что это не просто как красная тряпка на быка, я даже не знаю – как скипидар быку под задницу, под хвост. Потому что большего раздражения у Путина ни одна политическая инициатива сегодня не вызывает…

Зачем американцам, немцам, французам, итальянцам лишние хлопоты себе называть. Ну, дождемся, ведь, с точки зрения истории, хорошо, через 10-15 лет Путин уйдет, вступит Украина в НАТО совершенно спокойно», – сказал беглый либерал.

«Будет другой человек – не факт, что он будет демократичнее, не факт, что он будет либеральнее – мы не знаем, но будет другой человек и будет другая политика. И вот в этот момент очень хорошо Украине вступать в НАТО, пока политика еще не сформировалась», – заявил Алексашенко.