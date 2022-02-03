Украина вторгается в воздушное пространство Белоруссии. Посла в Минске срочно вызвали на ковер

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Посол Украины в Минске Игорь Кизим был вызван сегодня в МИД Белоруссии. Там ему был заявлен протест из-за запуска беспилотника на белорусскую территорию для разведки над военным полигоном «Брестский» 24 января.

Дрон был принудительно посажен.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«До украинской стороны доведено, что данными недружественными шагами она намеренно провоцирует эскалацию обстановки в регионе, что не способствует цивилизованному двустороннему диалогу. Белорусская сторона потребовала недопущения подобных деструктивных действий в дальнейшем», – подчеркнули в МИД Белоруссии».

В МИД Украины опровергли заявление Минска и обвинили белорусские власти в «очередной провокации», однако белорусские СМИ опубликовали фото летательного аппарата.

Также белорусская телеведущая Ксения лебедева сообщила, что была проанализирована бортовая аппаратура беспилотника.

«На основе анализа данных бортовой аппаратуры доподлинно установлено, что он был запущен с территории Украины. На фото указано место взлёта, пересечение границы и маршрут.

Подробности сегодня вечером», – написала Лебедева в своем телеграм-канале, опубликовав соответствующую карту.

Напомним, что 4 декабря прошлого года украинский военный вертолет Ми-8 пересек государственную границу Белоруссии. На высоте 100 метров он залетел на глубину до 1 километра на территорию соседнего государства. Украинская сторона тогда также отрицала свою причастность к инциденту, несмотря на предоставленные белорусами видеозаписи.