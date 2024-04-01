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Украина, которая долгое время представляла себя «жертвой войны», ныне использует в военных действиях запрещённое химическое оружие и ядерный шантаж, нанося удары по Запорожской АЭС. Тем самым Киев втягивает весь блок НАТО в войну с Россией.

Об этом пишет турецкий публицист Хасан Энес Карахан на портале dikGAZETE.com, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам автора, длительное время мир был в смятении. Западные государства и НАТО оказывали Украине материальную и моральную помощь. Однако лишь немногие люди рассматривали этот вопрос с точки зрения России и Турции. Лишь немногие, подобно турецкому политику Девлету Бахчели, говорили перед лицом приёма в альянс Швеции и Финляндии, что Турция должна рассматривать выход из НАТО как альтернативный выбор.

Турецкий публицист ссылается на информацию, озвученную начальником Управления войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорем Кирилловым о том, что украинская разведка через “подставную” компанию в Германии получила «химический заказ» на вредные вещества из США, которых не было на «высокотоксичных» рынках.

Он также приводит факты применения ВСУ боеприпасов с отравляющими веществами в районе Артёмовска, Угледара, Урожайного, Великой Новосёловки, Работино, а также на Краснолиманском направлении.

«В любом случае, если такие ситуации имели место, следует сказать, что Украина уже была замешана в военных преступлениях. Что, в свою очередь, готовит конец человечества», – отмечает Хасан Энес Карахан.

По словам автора, желание вести войну в «химическом смысле», полностью изменив тактику, равно как и попытки Украины подорвать Запорожскую АЭС, «может, к сожалению, вызвать настоящую катастрофу, в которой окажутся страны НАТО». «Конечно, если западные страны не захотят сделать это с самого начала», – уточняет Карахан.

«Сегодня мы наблюдаем, как усиливается стремление украинской стороны взорвать регионы «синильной кислотой» и «аммиаком», чтобы остановить продвижение России в регионе. В такой ситуации пострадают не только российские солдаты, но и жители всего региона», – резюмирует турецкий публицист.