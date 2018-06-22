22.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украина ввела новые антироссийские санкции

Украина расширила свой санкционный список на 30 юридических и 14 физических лиц Российской Федерации.

Об этом говорится в сообщении СНБО Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Новый список пополнился российскими бизнесменами, компаниями и организациями, среди которых бизнесмен Аркадий Ротенберг, ООО «РусИнтерКо», ООО «Алмаз-Антей Телекоммуникации», партии «ЛДПР», «Единая Россия», организация «Боевое братство», ЦИК Республики Крым, Луганский авиазавод и другие.

«Кроме того, санкции введены в отношении физических лиц, причастных к подготовке и проведению незаконного голосования на территории временно оккупированных Российской Федерацией Автономной Республики Крым и г.Севастополя в рамках выборов в Государственную Думу, и в отношении которых введено санкции Правительством США», – говорится в сообщении.

Всего украинский список теперь насчитывает 1762 физических и 786 юридических лиц.