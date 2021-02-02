Украина ввела санкции против Никарагуа за открытие консульства в Крыму

02.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинский парламент утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Республике Никарагуа».

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания Верховной рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ представил глава Совбеза Алексей Данилов. Он пояснил, что причиной санкций стало открытие консульства Никарагуа в российском Крыму.

«Летом 2019 года Республикой Никарагуа совершены недружественные действия в отношении нашей страны, а именно открыто консульство Никарагуа на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя.

С 2019 года Министерство иностранных дел Украины неоднократно направляло обращения в Министерство иностранных дел Республики Никарагуа с требованием отменить своё решение. Однако Манагуа игнорировала обращение украинской стороны», – сказал он.

Алексей Данилов также возмутился, что почётным консулом Никарагуа в Крыму стал бывший представитель президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе Олег Белавенцев.

Депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко согласился с введением санкций, однако призвал к более решительной борьбе с «агрессором».

«Разумеется, мы должны поддержать санкции против Никарагуа и любой другой страны, которая идёт в русле российской политики. Мы должны бороться и всему миру показывать, что Крым – это Украины.

Но меня удивляет, что наш воин, наш президент Зеленский готов бороться с Никарагуа, но почему-то не готов бороться с Россией. В то время, как мы вводим санкии против Никарагуа, мы покупаем российскую электроэнергию – с первого февраля мы восстановили её импорт», – возмутился парламентарий.

В свою очередь, депутат от партии «За будущее» Антон Поляков подчеркнул, что у Верховной рады есть множество гораздо более срочных вопросов, чем мелкая месть далёкой стране.

«Без сомнения, Крым и Донбасс наши. Но мы не видим никаких эффективных шагов со стороны Зеленского и его команды, направленных на возвращение наших территорий. И вопрос не в Никарагуа, о которой большинство депутатов вообще не знает, где находится эта страна, которая граничит с Гондурасом.

Мне сейчас люди пишут: «Что вы там сейчас рассматриваете?». У нас есть приоритетность вопросов. И, когда большинству украинцев нечем заплатить за коммунальные услуги, не за что купить лекарства и продукты питания, то мы должны были эти 15 минут использовать на действительно важные вопросы – улучшение экономической ситуации в стране, возвращения нормальных тарифов», – отметил Поляков.

После чего в ходе голосования постановление поддержали 322 депутата из 383 присутствующих.