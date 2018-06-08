08.06.2018, Киев, Владимир Гладков
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Медицина, Общество, Скандал, Украина

Украина выбилась в европейские лидеры по детской смертности


Украина занимает первое место в Европе по детской смертности на ранних стадиях.

Об этом на сегодняшнем заседании Верховной Рады заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он предложил ввести систему финансовых санкций к должникам, уклоняющимся от алиментов.

“За неуплату алиментов больше года – 20 процентов штрафа, больше двух – 30, больше трёх – 50 процентов штрафа. Эти деньги будут идти на счёт ребёнка. Далее криминальная ответственность тех родителей, которые злостно уклоняются от выполнения своих обязательств, вплоть до лишения свободы и обязательства таких родителей работать в колониях и тюрьмах и выплачивать деньги своим детям», – озвучил предлагаемые новации Петренко.

«Украина пока что, к сожалению, занимает фактически первое место в Европе по детской смертности на ранних месяцах после рождения», – добавил министр.

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